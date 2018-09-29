روسيا تُحذر من التفرد بالقضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنحذّر سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، مساء أمس الجمعة، من التفرّد بعملية تسوية القضية الفلسطينية، ومن الاستفزاز فيما يتعلق بالأزمة السورية.جاء ذلك، في كلمة ألقاها لافروف أمام جلسة للنقاش بالجمعية العامة للأمم المتحدة، شنّ خلالها هجومًا على السياسات التي تنتهجها الدول الغربية، إزاء التحديات الرئيسة التي يواجهها العالم.واتهم الوزير الروسي، الغرب (دون تسمية دول بعينها)، بـ"الابتزاز السياسي واستخدام الضغوط الاقتصادية والقوة الهمجية" من أجل تحقيق مصالحه، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).وحذّر في كلمته من التفرد بعملية تسوية القضية الفلسطينية، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وأوضح قائلًا: "يتعين علينا جميعاً ألا نغض الطرف عن القضية الفلسطينية التي طال أمدها، وأحذر من التفرد بعملية التسوية الخاصة بها".