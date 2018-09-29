صيدم يتسلم تمويلاً من الهند لبناء مدرستين جديدتين في قباطية وطوباس

رام الله - دنيا الوطنتسلم وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم بمكتبه، اليوم، من سفير جمهورية الهند لدى دولة فلسطين آنيش راجن؛ تمويلاً بقيمة 210 آلاف دولار، كدفعة أولى لبناء مدرستين جديدتين، هما: مدرسة مثلث الشهداء الأساسية المختلطة بمديرية تربية قباطية، ومدرسة بنات طمون الأساسية بمديرية تربية طوباس؛بتكلفة إجمالية مليون و900 ألف دولار.جاء ذلك، بحضور الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم، م. فواز مجاهد، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، د. إيهاب القبج، ومدير عام العلاقات العامة والدولية، نديم سامي.وأكد صيدم عمق العلاقة التي تجمع بين فلسطين والهند والممتدة منذ أعوام طويلة، والتزام الهند بدعم قطاع التعليم الفلسطيني من خلال تنفيذ عديد البرامج المشتركة، وتقديم المنح الدراسية للطلبة وتمويل بناء عدد من المدارس والطوابق الإضافية، مشيداً بهذا الدعم المتواصل الذي يبرهن على انتصار الهند للقضيةالفلسطينية العادلة.من جانبه، أكد راجن استمرار الهند بدعم التعليم في فلسطين ومساندة جهود الوزارة التطويرية، التي تستهدف تطوير المنظومة التربوية بشكل شمولي، وإحداث النقلة النوعية على هذا الصعيد، مشيداً بما حققته الوزارة من إنجازات ونجاحات؛ خاصةً على المستوى الدولي والإقليمي.يشار إلى أن مدرستي "مثلث الشهداء" و"طمون الأساسية" تحتويان على ثماني غرف وملحقاتها للصفوف من 1- 4 لكل واحدة منهن، إضافةً لصفوف تمهيدية ورياض أطفال.