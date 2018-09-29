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دولي

تحطم أول مقاتلة (شبح) أمريكية من طراز (إف- 35 بي)

تحطم أول مقاتلة (شبح) أمريكية من طراز (إف- 35 بي)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الأمريكي، أن مقاتلة عسكرية أمريكية من طراز (إف-35 بي) تحطمت قرب محطة بوفورت الجوية لمشاة البحرية في ولاية ساوث كارولاينا قبل وقت الظهيرة بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت غرينتش) أمس الجمعة.

وقال مكتب شرطة مقاطعة بوفورت، إن الطيار الوحيد الذي كان على متنها، قفز بأمان، وجرى فحصه للتأكد من أنه ليس مصاباً بجروح خطيرة.

وبحسب (سي بي إس نيوز)، قال مسؤول عسكري أمريكي إن الطائرة التي تحطمت هي من طراز (إف-35 بي) التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

وأفاد المسؤولون، أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.

وأعلنت القوات الأمريكية للمرة الأولى، يوم الخميس، عن مشاركة هذا الطراز في أفغانستان لقصف مواقع الإرهابيين وفق إفادة شبكة (سي إن إن) الإخبارية.

ويتم الآن نقل مقاتلات تابعة لمشاة البحرية الأمريكية من طراز (إف-35بي) إلى الخليج على متن سفينة إنزال، وقامت هذه الطائرات بمهمة الاستطلاع في الصومال، ولم تخض المعركة.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق عن استخدام طائرات تابعة له من طراز (إف- 35) لأغراض القتال من دون أن تعلن التفاصيل.

وتعتمد طائرة "إف-35" على تكنولوجيا الإخفاء، ولها 3 نسخ أساسية: (إف-35أ) للقوات الجوية و(إف-35سي) للقوات البحرية و(إف-35بي) لمشاة البحرية.

وتتميز النسخة الأخيرة بقلة المسافة اللازمة للإقلاع وإمكانية الهبوط عمودياً.

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