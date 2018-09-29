تعديل على دوام (معبر الكرامة) يومي الأحد والاثنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة اليوم، عن التعديلات في ساعات العمل على (معبر الكرامة) يومي الأحد والاثنين القادمين، بسبب الأعياد اليهودية، وهي آخر تعديلات في هذه الفترة.وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن التعديلات ستكون حسب التالي:يوم الأحد 30/9/2018 من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10:30 صباحاً.يوم الاثنين 1/10/2018 من الساعة 8 صباحاً، وحتى الساعة 5 مساء، أما باقي أيام الأسبوع فالحركة اعتيادية.