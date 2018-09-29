شاهد: قناص إسرائيلي يستهدف "طالب إعلام" بشكل مُتعمد أمام عدسات الكاميرات

يذكر، أن آلف الغزيين، خرجوا بالأمس ضمن مسيرات العودة في الجمعة السابعة والعشرين على التوالي، والتي أطلق عليها "جمعة انتفاضة الأقصى"، وذلك "وفاء لشهدائها ورموزها.



ويشار إلى أن أحداث الأمس أسفرت عن 7 شهداء من بينهم طفلان، وإصابة 506 مواطنين بجراح مختلفة، وتم تحويل 210 إصابات للمستشفيات، ومن بين الإصابات 90 بالرصاص الحي ومنها 3 حالات خطيرة، وحالة حرجة جداً، ومن بين الإصابات 35 طفلاً و 4 سيدات، وإصابة 4 مسعفين أحدهم بالرصاص و2 من الصحفيين.





الشهداء هم: محمد نايف الحوم (14 عاماً)، إياد خليل الشاعر (20 عاماً)، محمد وليد هنية (24 عاماً)، محمد بسام شخصة (24 عاماً)، ناصر عزمي مصبح (12 عاماً)، محمد علي إنشاصي (18 عاماً)، محمد أشرف العواودة (26 عاماً).



