شاهد: قناص إسرائيلي يستهدف "طالب إعلام" بشكل مُتعمد أمام عدسات الكاميرات
خاص دنيا الوطن
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور، لطالب إعلام قيل إنه في يومه الأول، ويُعد تقريراً ضمن التدريب الميداني، فقام قناص إسرائيلي، باستهدافه بشكل متعمد، خلال إعداده تقريراً صحفياً حول مسيرات العودة.
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور، لطالب إعلام قيل إنه في يومه الأول، ويُعد تقريراً ضمن التدريب الميداني، فقام قناص إسرائيلي، باستهدافه بشكل متعمد، خلال إعداده تقريراً صحفياً حول مسيرات العودة.
يذكر، أن آلف الغزيين، خرجوا بالأمس ضمن مسيرات العودة في الجمعة السابعة والعشرين على التوالي، والتي أطلق عليها "جمعة انتفاضة الأقصى"، وذلك "وفاء لشهدائها ورموزها.
ويشار إلى أن أحداث الأمس أسفرت عن 7 شهداء من بينهم طفلان، وإصابة 506 مواطنين بجراح مختلفة، وتم تحويل 210 إصابات للمستشفيات، ومن بين الإصابات 90 بالرصاص الحي ومنها 3 حالات خطيرة، وحالة حرجة جداً، ومن بين الإصابات 35 طفلاً و 4 سيدات، وإصابة 4 مسعفين أحدهم بالرصاص و2 من الصحفيين.
الشهداء هم: محمد نايف الحوم (14 عاماً)، إياد خليل الشاعر (20 عاماً)، محمد وليد هنية (24 عاماً)، محمد بسام شخصة (24 عاماً)، ناصر عزمي مصبح (12 عاماً)، محمد علي إنشاصي (18 عاماً)، محمد أشرف العواودة (26 عاماً).
فيما أشارت الصحة، إلى أن نوعية وطبيعة الإصابات التي وصل بها الشهداء والجرحى للمستشفيات في الجمعة الـ 27 لمسيرات العودة وكسر الحصار، تشير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مارست العنصرية بطريقة وحشية هي الأشد والأكثر دموية بعد المجزرة التي ارتكبتها في 14 أيار/ مايو الماضي، بانتهاج سياسة القنص المباشر في المناطق القاتلة والحساسة ضد المواطنين السلميين شرقي قطاع غزة.
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