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شؤون فلسطينية

36 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 27 مطلوباً الأسبوع الماضي

36 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 27 مطلوباً الأسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
تنقل أكثر من 36 ألف مواطن وزائر، عبر (معبر الكرامة) خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 27 مطلوباً جنائياً.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (19494) شخصاً، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (17244) شخصاً، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وأشار البيان إلى أن شرطة المعبر، قبضت خلال الفترة نفسها على (27) مطلوباً جنائياً وممنوعاً من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

وأضاف، أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود، قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق لـ (11) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (19) مواطناً خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية.

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