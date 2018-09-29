الشرطة: إصابة شخصيْن أثناء مهمة للأجهزة الأمنية للقبض على مطلوبين بيطا

رام الله - دنيا الوطنأصيب شخصان في يطا، أثناء مهمة للأجهزة الأمنية للقبض على مطلوبين خطرين.قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن شخصين من سكان مدينة يطا جنوب الخليل، أصيبا الليلة الماضية، أثناء مهمة للأجهزة الأمنية، استهدفت القبض على مطلوبين خطيرين مشتبه بقيامهما بالعديد من جرائم السطو المسلح، وتجارة وترويج المخدرات.وأضاف ارزيقات، بأن القوة تمكنت من القبض على المشتبه به الرئيسي بجرائم السطو، والتحقيق ما زال جاراً للوقوف على حقيقة ما حدث.