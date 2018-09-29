عربي

الجيش الإسرائيل يزعم: حزب الله حول قلب بيروت لمصنع صواريخ

الجيش الإسرائيل يزعم: حزب الله حول قلب بيروت لمصنع صواريخ
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الجيش الإسرائيلي: إن حزب الله اللبناني: نقل إلى قلب مدينة بيروت مشروع تطوير الصواريخ، زاعماً أن هذه الأنشطة "تعرض المجتمع اللبناني للخطر".

وأوضح الجيش، وفق ما أوردت (سكاي نيوز عربية)، أنه في العام الأخير، يحاول حزب الله إقامة بنية تحتية لتحويل صواريخ أرض- أرض إلى صواريخ دقيقة في حي الأوزاعي المجاور لمطار بيروت الدولي.

وأضاف: "لقد اتخذ قادة حزب الله قراراً بتحويل مركز ثقل مشروع الصواريخ الدقيقة الذي يتعاملون معه منذ فترة إلى المنطقة المدنية في قلب مدينة بيروت".

ونشر الجيش الإسرائيلي صوراً، قال إنها تعود إلى مواقع الصواريخ التابعة للحزب، ومنها ملعب كرة القدم التابع لفريق رياضي مرتبطة بها، إضافة إلى موقع مجاور لمطار رفيق الحريري الدولي، وثالث يقع في منطقة المرسى في قلب حي سكني وبجواره، يبعد نحو 500 متر فقط عن مسار الهبوط في المطار.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن مشروع الصواريخ الدقيقة، يجري تنفيذه استناداً إلى خبرة وتكنولوجيا وتمويل وتوجيه إيراني، لافتاً إلى أنه استهدف في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري إحدى محاولات نقل ماكنات مخصصة لتحويل صواريخ إلى دقيقة من سوريا إلى لبنان.

وقال: إن هناك مواقع أخرى في بيروت وخارجها ينشط فيها عناصر حزب الله في محاولة مماثلة لإقامة بنية تحتية مخصصة في المستقبل لتخزين أو تحويل صواريخ إلى أخرى دقيقة.

وأضاف أن إسرائيل تتابع هذه المواقع من خلال أدوات معينة، وهي تتحرك في مواجهته من خلال رد عملياتي متنوع، ومن خلال طرق عمل ووسائل مختلفة.

وقال: إن هذه الجهود أدت إلى عدم وجود مصنع فاعل في لبنان يقوم بتحويل أسلحة إلى دقيقة بشكل صناعي حتى تموز/ يوليو 2018.

أخبار ذات صلة

روسيا تبدأ بتسليم صواريخ &#34;إس 300&#34; لسوريا

روسيا تبدأ بتسليم صواريخ "إس 300" لسوريا

روسيا تُحذر إسرائيل من توجيه ضربات عسكرية للبنان

روسيا تُحذر إسرائيل من توجيه ضربات عسكرية للبنان

أمريكا: بشار الأسد لم ينتصر في سوريا

أمريكا: بشار الأسد لم ينتصر في سوريا

السعودية والإمارات والكويت يدعمون البحرين بـ10 مليارات دولار

السعودية والإمارات والكويت يدعمون البحرين بـ10 مليارات دولار

الأمم المتحدة تسمي أكبر قاعاتها في سويسرا بـ &#34;السعودية&#34;

الأمم المتحدة تسمي أكبر قاعاتها في سويسرا بـ "السعودية"

عرض من إسرائيل لسوريا حول القنيطرة

عرض من إسرائيل لسوريا حول القنيطرة

سيول في ليبيا والجزائر.. تقتل أشخاص وتهدم منازل

سيول في ليبيا والجزائر.. تقتل أشخاص وتهدم منازل

بسبب المرأة.. مجلس الشورى السعودي يُخالف رغبات &#34;محمد بن سلمان&#34;

بسبب المرأة.. مجلس الشورى السعودي يُخالف رغبات "محمد بن سلمان"

التعليقات

الدنيا حكايات

الطائرة الروسية بداية الأزمة

الطائرة الروسية بداية الأزمة

شؤون فلسطينية

تعديل على دوام معبر الكرامة يومي الاحد والاثنين

تعديل على دوام معبر الكرامة يومي الاحد والاثنين

36 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 27 مطلوباً الأسبوع الماضي

36 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 27 مطلوباً الأسبوع الماضي

الشرطة: إصابة شخصيْن أثناء مهمة للأجهزة الأمنية للقبض على مطلوبين بيطا

الشرطة: إصابة شخصيْن أثناء مهمة للأجهزة الأمنية للقبض على مطلوبين بيطا

حماس والجهاد الإسلامي تُعلقان على جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين بغزة

حماس والجهاد الإسلامي تُعلقان على جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين بغزة

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الطقس: أجواء حارة وارتفاع جديد على درجات الحرارة

الطقس: أجواء حارة وارتفاع جديد على درجات الحرارة

بسبب القدس.. فلسطين تُقاضي الولايات المتحدة بالجنائية الدولية

بسبب القدس.. فلسطين تُقاضي الولايات المتحدة بالجنائية الدولية

فتح: جرائم الاحتلال لا يجب أن تمر دون عقاب

فتح: جرائم الاحتلال لا يجب أن تمر دون عقاب

منوعات

تارة فارس شاهدت مشهد قتلها قبل عامين وروته بالتفصيل

تارة فارس شاهدت مشهد قتلها قبل عامين وروته بالتفصيل

زوج أحلام يتغزّل بجمالها ويقبّلها: &#34;أنتي بطتي ووزتي&#34;.. وهي تستغله لترد على الانتقادات

زوج أحلام يتغزّل بجمالها ويقبّلها: "أنتي بطتي ووزتي".. وهي تستغله لترد على الانتقادات

سلافة معمار ترتدي الشورت على السجادة الحمراء

سلافة معمار ترتدي الشورت على السجادة الحمراء

لماذا تعشق النساء رشدي أباظة؟ شقيقته كشفت السر

لماذا تعشق النساء رشدي أباظة؟ شقيقته كشفت السر

سلمى حايك لم تكن جميلة قبل عملية أنفها.. شاهد كيف كان شكلها

سلمى حايك لم تكن جميلة قبل عملية أنفها.. شاهد كيف كان شكلها

فيفي عبده تثير الجدل بجرأتها وارتدائها تنورة قصيرة لا تُناسب سنها

فيفي عبده تثير الجدل بجرأتها وارتدائها تنورة قصيرة لا تُناسب سنها

والد حلا الترك يُزيل الورم السرطاني.. هذا مكانه

والد حلا الترك يُزيل الورم السرطاني.. هذا مكانه

&#34;نشر ثم حذف&#34;.. هذا هو شعار حلا شيحة هذه الأيام

"نشر ثم حذف".. هذا هو شعار حلا شيحة هذه الأيام

وفاة الممثل المصري زناتي حسني بعد رحيل والده بثلاثة أيام

وفاة الممثل المصري زناتي حسني بعد رحيل والده بثلاثة أيام

شاهد آخر ما نشرت تارة فارس ‎قبل اغتيالها بـ 3 رصاصات

شاهد آخر ما نشرت تارة فارس ‎قبل اغتيالها بـ 3 رصاصات

عربي

أمريكا: بشار الأسد لم ينتصر في سوريا

أمريكا: بشار الأسد لم ينتصر في سوريا

السعودية والإمارات والكويت يدعمون البحرين بـ10 مليارات دولار

السعودية والإمارات والكويت يدعمون البحرين بـ10 مليارات دولار

الأمم المتحدة تسمي أكبر قاعاتها في سويسرا بـ &#34;السعودية&#34;

الأمم المتحدة تسمي أكبر قاعاتها في سويسرا بـ "السعودية"

عرض من إسرائيل لسوريا حول القنيطرة

عرض من إسرائيل لسوريا حول القنيطرة