فيديو: مقتل 48 شخصاً في أمواج تسونامي ضربت أندونيسيا

ارتفع عدد القتلى، الذين سقطوا جراء الزلزالين وموجات المد العاتية "تسونامي" بجزيرة سولاويزي الأندونيسية إلى 48 قتيلاً، وفقاً لما ذكره مسؤول اليوم السبت.





وقال سوتوبو نوجروهو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث: "إن أكثر من 350 شخصاً أصيبوا أيضاً".





وأضاف: "من المحتمل أن يزيد عدد الضحايا"، مستطرداً بقوله: "إن معظم الوفيات نجمت عن الزلزال".





وبلغت قوة الزلزالين 7.5 درجات على مقياس (ريختر)، وأدت إلى تدمير مبانٍ كثيرة، ما دفع السكان إلى مغادرة منازلهم مذعورين نحو الشوارع.