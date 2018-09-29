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فيديو: مقتل 48 شخصاً في أمواج تسونامي ضربت أندونيسيا

فيديو: مقتل 48 شخصاً في أمواج تسونامي ضربت أندونيسيا
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد القتلى، الذين سقطوا جراء الزلزالين وموجات المد العاتية "تسونامي" بجزيرة سولاويزي الأندونيسية إلى 48 قتيلاً، وفقاً لما ذكره مسؤول اليوم السبت.

وقال سوتوبو نوجروهو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث: "إن أكثر من 350 شخصاً أصيبوا أيضاً".

وأضاف: "من المحتمل أن يزيد عدد الضحايا"، مستطرداً بقوله: "إن معظم الوفيات نجمت عن الزلزال".

وبلغت قوة الزلزالين 7.5 درجات على مقياس (ريختر)، وأدت إلى تدمير مبانٍ كثيرة، ما دفع السكان إلى مغادرة منازلهم مذعورين نحو الشوارع.

وقال نوجروهو: "هناك تقارير عن انهيار الكثير من المباني بسبب الزلزال"، مضيفاً أن "السكان مذعورين وخرجوا من منازلهم"، فيما لم ترد على الفور معلومات عن سقوط ضحايا، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وأصدرت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية، إنذاراً لفترة وجيزة باحتمال وقوع تسونامي، لكنها سرعان ما رفعته.

لكن تسجيل فيديو تم تصويره من أعلى بناء أمام موقف سيارات أظهر سلسلة من الأمواج تدمر عدة مبانٍ وتغمر مسجداً كبيراً بالمياه.

وأكد رئيس وكالة رصد الزلازل والتسونامي، رحمات تريونو، أن "تسونامي بالو"، وقع في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 350 ألف نسمة، وتبعد نحو 80 كلم عن مركز الزلزال.

وضرب الزلزال وسط جزيرة سولاويسي على عمق عشرة كلم، على ما أفاد المعهد الأميركي لرصد الزلازل بعد ساعات على زلزال أول أدى إلى مصرع شخص في المنطقة نفسها.

ولم تجب عدة مستشفيات إقليمية في المنطقة على اتصالات هاتفية من وكالة الأنباء الفرنسية، وأغلق مطار بالو الرئيسي حوالي الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي، فيما قالت السلطات إنها قد لا تفتحه خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ويعتبر هذا الزلزال أقوى من سلسلة زلازل عنيفة أودت بحياة أكثر من 500 شخص، وإصابة أكثر من 1500 آخرين هذا الصيف في جزيرة لومبوك المجاورة لبالي.

وهذا الزلزال القوي الجديد الجمعة حدد موقعه على بعد 78 كلم شمال مدينة بالو عاصمة إقليم سولاويسي، لكن السكان شعروا به حتى الجنوب في ماكاسار عاصمة الجزيرة وفي جزيرة كاليمنتان المجاورة.

وضرب الزلزال المدينة في ساعات المساء، وتبعه هزات ارتدادية أضعف، لكن إحداها وصلت قوتها إلى 5.7 درجات.

وأوردت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية، صوراً تظهر مركزاً تجارياً في مدينة بالو تضرر بشدة وسقط دور واحد على الأقل منه، وأظهرت صور أخرى دماراً كبيراً في المباني، فيما تناثر الركام على الأرض وظهرت شقوق كبيرة في الأرصفة، وأوضح نوغروهو، أن فرق البحث والإنقاذ، أرسلت إلى المناطق المتضررة بشدة.

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