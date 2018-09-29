شاهد: ماذا فعل المواطنون بعد اقتحامهم السلك الشائك شرق قطاع غزة





وقد اسفرت مسيرات العودة أمس الجمعة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، عن استشهاد سبعة مواطنين، واصابة أكثر من 300 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي.













وقد صادف أمس الجمعة، الذكرى الـ 18 لانتفاضة الأقصى، التي اندلعت بعد أن دنس رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئييل شارون، باحات المسجد الأقصى المبارك.

رام الله - دنيا الوطننُشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو يوضح لحظة دخول المتظاهرين الفلسطينيين إلى الأراضي الفلسطينية عام 1948، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة أمس الجمعة، والتي حملت اسم (انتفاضة الأقصى) على الحدود الشرقية لقطاع غزة.