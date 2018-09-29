بعد تعثر المصالحة.. حماس تستعد للحرب مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن حركة حماس بدأت استعداداتها العملية للحرب في قطاع غزة، لافتةً إلى أن إسرائيل تؤمن بأن الحركة تستعد للحرب مع تفاقم أزمة غزة.





وأوضحت الصحيفة، أن الصراع بين حماس وإسرائيل محتوم، ما لم يتحقق تقدم بشأن المصالحة الفلسطينية المتوقفة والأزمة الإنسانية في غزة، مشيرةً إلى أن وزارة الجيش الإسرائيلي، تزعم أن الرئيس محمود عباس، دفع حماس إلى الدخول في حرب مع إسرائيل.







وأضافت: "استأنفت حماس مؤخراً المظاهرات على طول حدود غزة، وأنشأت وحدات خاصة لمضايقة الجنود الإسرائيليين في الليل وفي الصباح الباكر، وخلال فترات الضباب، ويطلقون البالونات الحارقة، يحرقون الإطارات والعمليات البحرية".