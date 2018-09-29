شاهد: قتيلان ومُصابٌ ثالث في جريمة إطلاق نار بالرامة





وبحسب المعلومات المتوفّرة، فإن عملية إطلاق النار تمّت من قِبَل شخصٍ كان يركب دبابًا (تراكتورون)، حيث أطلق الأعيرة النارية صوب ثلاثة شبّان، وأصابهم جميعاً، ليُقتل اثنان منهم، ويُصاب ثالث بإصابةٍ وُصفِت بالمتوسطة.



وهرعت الشرطة إلى المكان، وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح معالمها بعد.













واستدعيت طواقم طبية إلى مكان الجريمة، وحاولت تقديم الإسعافات الأولية لهم، إلا أن الطواقم الطبية لم تُفلح بالإبقاء على حياة اثنين منهم.وبحسب المعلومات المتوفّرة، فإن عملية إطلاق النار تمّت من قِبَل شخصٍ كان يركب دبابًا (تراكتورون)، حيث أطلق الأعيرة النارية صوب ثلاثة شبّان، وأصابهم جميعاً، ليُقتل اثنان منهم، ويُصاب ثالث بإصابةٍ وُصفِت بالمتوسطة.وهرعت الشرطة إلى المكان، وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح معالمها بعد.

رام الله - دنيا الوطنقُتِل الشابان رؤوف كمال عطور، وقصي أمير عطور، من الرامة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في حي "الدبة" بالقرية، بعد منتصف الليل.كما أسفرت الجريمة عن إصابة شاب آخر بجروح وصفت بأنها متوسطة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).وعُلِم أن القتيليْن أبناءُ عمومة، ويبلغ عُمر أحدهما 23 عامًا، فيما يبلغُ الآخر الـ 18 من العمر.وكان قد عُلم أن ثلاثة شبّان قد تعرّضوا لإصابات متفاوتة،