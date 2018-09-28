شؤون فلسطينية

فتح: جرائم الاحتلال لا يجب أن تمر دون عقاب

فتح: جرائم الاحتلال لا يجب أن تمر دون عقاب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة فتح، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الأعزل في قطاع غزة يجب أن لا تمر دون عقاب، لافتةً إلى أن نضالات شعبنا واستبساله في الذود عن أرضه وحقوقه لن ترهبه ولن توقفها آلة البطش والقمع الإسرائيلية.

وأوضح الناطق باسم الحركة، عاطف أبو سيف، أن جرائم الاحتلالت تأتي في ظل صمت دولي في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، ناعياً شهداء شعبنا الأبطال الذين سطروا ملحمة أخرى من ملاحم شعبنا البطل.

وأكد أبو سيف، أن شعبنا مستمر في نضاله حتى تحقيق مقاصد نضاله الأخيرة وان دولة الاحتلال وبطشها لن ترهب شعبنا، وأن شعبنا ماض في طريقه ونضاله مهما كلف الثمن وان على دولة الاحتلال ان تعي دروس التاريخ جيدا حيث ان الشعوب لا نقهرها أي قوة وان اصرار شعبنا على نيل حقوقه لن تهزمها الة البطش والقتل.

وأضاف: "إن قتل المواطنين العزل والأطفال وهم يؤكدون على حقهم في العودة إلي ديارهم وارض ابائهم لن يثني شعبنا عن مواصلة الطريق".
 
وأعادت الحركة التأكيد على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية لتوحيد الطاقات والجهود في حماية الحقوق الوطنية وانجاز المشروع الوطني، مطالبةً المجتمع الدولي بالاضطلاع مسؤولياته لحماية شعبنا ومعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها.

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