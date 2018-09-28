شؤون فلسطينية

الكشف عن آلية مصرية جديدة لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة بين فتح وحماس

الكشف عن آلية مصرية جديدة لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة بين فتح وحماس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، عن ألية مصرية جديدة لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة المتعثرة بين حركتي فتح وحماس.

وتوقع العوض، وفق ما أوردت قناة (الغد)، أن تشهد الأسابيع المقبلة جولة جديدة من حوارات المصالحة الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف: "الجولة ستكون استناداً على المقترحات المصرية الخمسة التي قدمها وفد المخابرات المصرية خلال زيارته الى قطاع غزة السبت الماضي".

وأشار إلى أن المقترحات المصرية عبارة عن آلية جديد لتنفيذ المصالحة الفلسطينية وهي تنص على استيعاب موظفي حركة حماس المدنيين وصرف 50% لهم من الراتب لحين انتهاء اللجنة الإدارية من عملها، إضافة إلى تسليم ملف الأراضي إلى لجنة مختصة.

وتابع: "كما تنص المقترحات أيضا على تسليم ملف القضاء إلى شخصية ذات كفاءة، إضافة إلى تسليم ملف الجباية إلى الحكومة الفلسطينية لتعيد النظر بكل آليات عملها في غزة تحضيراً لتشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر للانتخابات".

وأعرب عن أمله بأن تكون الردود ايجابية حول هذه المقترحات وعدم الدفع بتدهور الأوضاع في القطاع، مضيفاً: "لا يمكن لحركة حماس أن تستمر بالحكم كما تريد في القطاع، كما لا يمكن لحركة فتح أن تنقل نموذج الضفة للحكم في غزة".

وأكد على أننا بحاجة إلى نظام سياسي واحد إضافة إلى معالجة كل السلبيات التي نشأت خلال سنوات الانقسام، مطالباً حركتي فتح وحماس إلى قراءة المتغيرات والالتقاء في منتصف الطريق، مؤكداً أن المقترحات المصرية تصلح لإنهاء الانقسام والذهاب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

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