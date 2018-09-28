شؤون فلسطينية

بحر مهاجماً الرئيس: خطابه "سقطة سياسية وأخلاقية" وإصرار على تسليم سلاح المقاومة

بحر مهاجماً الرئيس: خطابه "سقطة سياسية وأخلاقية" وإصرار على تسليم سلاح المقاومة
النائب أحمد بحر
رام الله - دنيا الوطن
قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، إن خطاب الرئيس محمود عباس الأخير في الأمم المتحدة سقطة سياسية وأخلاقية، وتراجع عن الثوابت الفلسطينية، معتبراً أن الرئيس عباس يرفض المصالحة ويصر على تسليم سلاح المقاومة.

وأوضح بحر، خلال مشاركته بمسيرة العودة شرق جباليا، أن انتفاضة الأقصى حررت غزة من الاحتلال فيما عززت مفاوضات أوسلو الاستيطان في الضفة الغربية، وفق تعبيره.

وأكد أن المقاومة الفلسطينية مستمرة في الدفاع عن حقوق شعبنا وثوابته، وأنها أثبتت صواب نهجها أمام غطرسة الاحتلال وتنكره لحقوق شعبنا، ملفتا إلى أن الاحتلال لا يفهم الا لغة القوة والدم.

ودعا جميع أبناء شعبنا في جميع الأراضي المحتلة تصعيد انتفاضة الأقصى وتطوير ادواتها ووسائلها لمواجهة الاحتلال حتى يعترف بحقوقنا ويندحر عن أراضينا، كما حيا أهلنا في الخان الأحمر على صمودهم في وجه المحتل ومحاولاته هدم منازلهم وتهجيرهم من أراضيهم.

وأكد أن غزة ومقاومتها مازالت تتعرض لمؤامرات دولية ومحلية وإقليمية من اجل انهاء سلاح المقاومة والتخلي عن الثوابت الفلسطينية، مشددا على أن تلك المؤامرات ستفشل على صخرة وحدتنا الوطنية وصمود شعبنا.

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