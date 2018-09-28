اختراق أمني لـ 50 مليون مستخدم.. ماذا يحدث بفيسبوك؟

رام الله - دنيا الوطنقالت شركة فيسبوك، اليوم الجمعة، إنها اكتشفت خرقًا أمنيًا أثّر على حسابات نحو 50 مليون مستخدم.وأوضحت الشركة، أن مهاجمين سرقوا رموز الوصول من خلال خاصية "عرض الصفحة الشخصية كما تظهر للآخرين"، ويمكنهم استخدامها للاستيلاء على الحسابات، وفق ما أوردت صحيفة (القدس).وقالت الشركة في تدوينة "لأننا بدأنا تحقيقنا للتو، لم نحدد بعد إن كانت هذه الحسابات تعرضت لإساءة استغلال أو اختراق".وتراجعت أسهم فيسبوك ثلاثة في المئة إلى 163.78 دولار للسهم خلال المعاملات المسائية.