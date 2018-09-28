دولي

اختراق أمني لـ 50 مليون مستخدم.. ماذا يحدث بفيسبوك؟

اختراق أمني لـ 50 مليون مستخدم.. ماذا يحدث بفيسبوك؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت شركة فيسبوك، اليوم الجمعة، إنها اكتشفت خرقًا أمنيًا أثّر على حسابات نحو 50 مليون مستخدم.

وأوضحت الشركة، أن مهاجمين سرقوا رموز الوصول من خلال خاصية "عرض الصفحة الشخصية كما تظهر للآخرين"، ويمكنهم استخدامها للاستيلاء على الحسابات، وفق ما أوردت صحيفة (القدس).

وقالت الشركة في تدوينة "لأننا بدأنا تحقيقنا للتو، لم نحدد بعد إن كانت هذه الحسابات تعرضت لإساءة استغلال أو اختراق".

وتراجعت أسهم فيسبوك ثلاثة في المئة إلى 163.78 دولار للسهم خلال المعاملات المسائية.

أخبار ذات صلة

صحيفة إسرائيلية: هذا موعد الإعلان عن (صفقة القرن)

صحيفة إسرائيلية: هذا موعد الإعلان عن (صفقة القرن)

روسيا تزود طائراتها بصاروخ &#34;ثوري&#34;

روسيا تزود طائراتها بصاروخ "ثوري"

كوريا الجنوبية تتسلم رفات 64 جنديًا قتلوا في الحرب الكورية

كوريا الجنوبية تتسلم رفات 64 جنديًا قتلوا في الحرب الكورية

أردوغان يشن هجومًا جديدًا على ادارة ترامب

أردوغان يشن هجومًا جديدًا على ادارة ترامب

زلزال يضرب جزيرة &#34;سولاويسي&#34; في إندونيسيا

زلزال يضرب جزيرة "سولاويسي" في إندونيسيا

الجيش الإسرائيلي: برميل البارود في قطاع غزة.. وحزب الله يهدد

الجيش الإسرائيلي: برميل البارود في قطاع غزة.. وحزب الله يهدد

نتنياهو: إيران تملك منشأة نووية سرية في طهران

نتنياهو: إيران تملك منشأة نووية سرية في طهران

شاهد: جنود إسرائيليين في قلب مدينة إيرانية

شاهد: جنود إسرائيليين في قلب مدينة إيرانية

التعليقات

الدنيا حكايات

الطائرة الروسية بداية الأزمة

الطائرة الروسية بداية الأزمة

شؤون فلسطينية

الخضري: أولويات الإنقاذ الإنساني بغزة تنفذ بالتوازي مع جهود دعم القضية الفلسطيني

الخضري: أولويات الإنقاذ الإنساني بغزة تنفذ بالتوازي مع جهود دعم القضية الفلسطيني

الجبهة الشعبية: المشاركة الواسعة في جمعة انتفاضة الأقصى تجديد للعهد

الجبهة الشعبية: المشاركة الواسعة في جمعة انتفاضة الأقصى تجديد للعهد

العالول يهاتف زياد النخالة مهنئاً بانتخابه أميناً عاماً للجهاد الإسلامي

العالول يهاتف زياد النخالة مهنئاً بانتخابه أميناً عاماً للجهاد الإسلامي

البرغوثي: الحصار فشل في منع المظاهرة ضد هدم الخان الأحمر

البرغوثي: الحصار فشل في منع المظاهرة ضد هدم الخان الأحمر

نقابة الأطباء تمنح وسامها الذهبي الأول لوزير الصحة

نقابة الأطباء تمنح وسامها الذهبي الأول لوزير الصحة

الديمقراطية: الإنجازات الكبرى للزعيم الراحل &#34;جمال عبد الناصر&#34; لم تمنعه من الوقوع بأخطاء

الديمقراطية: الإنجازات الكبرى للزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" لم تمنعه من الوقوع بأخطاء

الحية: رغم الحصار الإسرائيلي لغزة جيش الاحتلال يحسب لنا ألف حساب

الحية: رغم الحصار الإسرائيلي لغزة جيش الاحتلال يحسب لنا ألف حساب

عشرات المواطنين يشاركون في مسيرة منددة بقرار الاحتلال هدم الخان الأحمر

عشرات المواطنين يشاركون في مسيرة منددة بقرار الاحتلال هدم الخان الأحمر

منوعات

تارة فارس شاهدت مشهد قتلها قبل عامين وروته بالتفصيل

تارة فارس شاهدت مشهد قتلها قبل عامين وروته بالتفصيل

زوج أحلام يتغزّل بجمالها ويقبّلها: &#34;أنتي بطتي ووزتي&#34;.. وهي تستغله لترد على الانتقادات

زوج أحلام يتغزّل بجمالها ويقبّلها: "أنتي بطتي ووزتي".. وهي تستغله لترد على الانتقادات

سلافة معمار ترتدي الشورت على السجادة الحمراء

سلافة معمار ترتدي الشورت على السجادة الحمراء

لماذا تعشق النساء رشدي أباظة؟ شقيقته كشفت السر

لماذا تعشق النساء رشدي أباظة؟ شقيقته كشفت السر

سلمى حايك لم تكن جميلة قبل عملية أنفها.. شاهد كيف كان شكلها

سلمى حايك لم تكن جميلة قبل عملية أنفها.. شاهد كيف كان شكلها

فيفي عبده تثير الجدل بجرأتها وارتدائها تنورة قصيرة لا تُناسب سنها

فيفي عبده تثير الجدل بجرأتها وارتدائها تنورة قصيرة لا تُناسب سنها

والد حلا الترك يُزيل الورم السرطاني.. هذا مكانه

والد حلا الترك يُزيل الورم السرطاني.. هذا مكانه

&#34;نشر ثم حذف&#34;.. هذا هو شعار حلا شيحة هذه الأيام

"نشر ثم حذف".. هذا هو شعار حلا شيحة هذه الأيام

وفاة الممثل المصري زناتي حسني بعد رحيل والده بثلاثة أيام

وفاة الممثل المصري زناتي حسني بعد رحيل والده بثلاثة أيام

شاهد آخر ما نشرت تارة فارس ‎قبل اغتيالها بـ 3 رصاصات

شاهد آخر ما نشرت تارة فارس ‎قبل اغتيالها بـ 3 رصاصات

عربي

أمريكا: بشار الأسد لم ينتصر في سوريا

أمريكا: بشار الأسد لم ينتصر في سوريا

السعودية والإمارات والكويت يدعمون البحرين بـ10 مليارات دولار

السعودية والإمارات والكويت يدعمون البحرين بـ10 مليارات دولار

الأمم المتحدة تسمي أكبر قاعاتها في سويسرا بـ &#34;السعودية&#34;

الأمم المتحدة تسمي أكبر قاعاتها في سويسرا بـ "السعودية"

عرض من إسرائيل لسوريا حول القنيطرة

عرض من إسرائيل لسوريا حول القنيطرة