شاهد: "الله يسهل عليك".. وداع مؤثر للشهيد إياد الشاعر من والده

خاص دنيا الوطن - محمد عوض



في مشهد مؤثر، ودع والد الشهيد إياد الشاعر نجله، بعد استشهاده برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة، في جمعة (انتفاضة الأقصى).







وقال والد الشهيد لـ "دنيا الوطن"، إن الإرهاب الدولي التي ترتكبه إسرائيل بحق أصحاب الأرض، يمر على كافة المحافل الدولية، ولكن لا يوجد من يردع إسرائيل.



وأضاف: "جميع من على هذه الأرض هو مشروع شهادة وسيقدم نفسه، من أجل حماية الوطن، ونجلي ليس أول الشهداء وسنبذل الغالي والنفيس من أجل إعادة الأرض".