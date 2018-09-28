الهندي: مسيرات العودة وكسر الحصار ستستمر حتى تحقيق أهدافها

رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، على استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها، موضحاً أن الآلاف الحاشدة التي تشارك في مسيرات العودة تبعث برسالة لكل المتخاذلين والمتآمرين والمستسلمين بأن الشعب الفلسطيني لا يمكن إخضاعه.



وقال الهندي، في كلمة له خلال مشاركته في مسيرة العودة في مخيم العودة بمنطقة ملكة شرق غزة، أن الاحتلال جرب الحروب والحصار والقمع والعنف والاجرام وفشلوا وسيفشلون وستكون هذه الجموع المشاركة في المسيرات بداية لتحرك الشعب في الضفة الغربية والداخل المحتل لأننا شعب منتفض.ولفت إلى أن كل بيت فلسطيني قدم التضحيات، فمنهم الشهيد والجريح والأسير، لذلك ستستمر هذه التضحيات، مضيفاً: "من كان يمكن أن يقول في ظل الخراب في العالم أن يخرج شعب مستضعف محاصر، ليتمردوا ويقولون لا لكل هذه القوة الغاشمة التي تريد أن تخضعهم".وشدد على الاستمرار في المقاومة، أما هؤلاء الطغاة والمتآمرون فنحن كفيلون بفضحهم وفضح هذه المؤامرات بهذا الجهد وهذه الروح.