البرغوثي: الحصار فشل في منع المظاهرة ضد هدم الخان الأحمر

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اثناء مشاركته في مظاهرة المقاومة الشعبية ضد هدم الخان الأحمر، ان حصار الاحتلال للتجمع البدوي واغلاقه للطرق فشل في منع المتظاهرين من اداء صلاة الجمعة في الخان الاحمر و التظاهر ضد مخططات هدمه.و حذر البرغوثي من أن الاحتلال يصعد تحضيرات لتنفيذ التطهير العرقي في الخان الاحمر وفي العديد من التجمعات البدوية في المنطقة هدف تطويق القدس و فصل الضفة الغربية الى جزئين، و انه لن يرتدع الا بتصعيد مقاومة شعبية واسعة ، وجعله يعرف انه سيواجه اجراءات عقابية و مقاطعة على الصعيد الدولي.