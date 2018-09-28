شاهد.. أحد المسعفين يوجه رسالة لزملائه لحظة إصابة الطفل أبو ظريفة.. "خسارة على الوقت"
رام الله - دنيا الوطن
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو يظهر لحظة اصابة الطفل يوسف أبو ظريفة (11 عاما) برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الصدر، خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة اليوم الجمعة، والتي حملت اسم (انتفاضة الاقصى) شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو يظهر لحظة اصابة الطفل يوسف أبو ظريفة (11 عاما) برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الصدر، خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة اليوم الجمعة، والتي حملت اسم (انتفاضة الاقصى) شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأظهر الفيديو، أحد المسعفين يوجه رسالة الى زملائه لحظة اصابة الطفل يوسف ابو ظريفة، قال فيها "يا شباب خسارة على الوقت".
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