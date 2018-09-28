عاجل

  • الصحة: استشهاد مواطن شرق غزة ولم يتم التعرف على هويته حتى اللحظة

  • الصحة: استشهاد اياد خليل احمد الشاعر 18 عام شرق غزة

  • الصحة: استشهاد الطفل محمد نايف الحوم ١٤ عام اثر اصابته في الصدر شرق البريج

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: الإنجازات الكبرى للزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" لم تمنعه من الوقوع بأخطاء

الديمقراطية: الإنجازات الكبرى للزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" لم تمنعه من الوقوع بأخطاء
الزعيم الراحل جمال عبد الناصر
رام الله - دنيا الوطن
وجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تحية التقدير والوفاء للزعيم الراحل جمال عبد الناصر في مرور 48 عاماً على رحيله في 28 سبتمبر 1970، ووصفته بأنه لم يكن مجرد رئيس لمصر العربية، بل كان زعيماً قومياً وأممياً عالمياً، احتل مكانته في الخارطة العالمية من خلال مواقفه المشهود لها في مقارعة الإستعمار والاقطاع والعدوانية الإسرائيلية، ودعمه لحركات التحرر للشعوب المغلوب على أمرها والتواقة للحرية في أفريقيا وأسيا وأميركا اللاتينية.

وقالت الجبهة في بيان لها "لقد حقق الراحل الكبير لمصر وشعبها مشاريع استراتيجية كبرى، من أهمها تأميم قناة السويس، وبناء السد العالي في أسوان، وتوزيع الأراضي على الفلاحين، وبناء القطاع العام، والمصانع الثقيلة، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير التعليم المجاني في مراحله كافة، ما أسهم إلى حد كبير في بناء الفئات الوسطى، وتأمين العلاج المجاني والاهتمام بصحة المواطنين، ما وفر حجماً كبيراً من العدالة الاجتماعية لأبناء مصر، وحررهم من قيود الملكية وهيمنة الإقطاع والقوى الرجعية."

واشادت الجبهة بالدور الذي لعبته مصر بقيادة عبد الناصر في دعم ثورة الجزائر، ودول شمال افريقيا، واليمن الجنوبي، والثورة في شماله، ومبادرته التاريخية لتأسيس م.ت.ف الائتلافية، التي شكلت كياناً معنوياً وسياسياً ائتلافياً موحداً لشعب فلسطين وممثله الشرعي والوحيد.

بالمقابل، أكدت الجبهة أن" انتصارات وانجازات عبد الناصر لا تعفيه من الأخطاء الكبرى التي إرتكبها في تجربته الرائدة، منها إنفصال وحدة مصر وسوريا، وهزيمة حزيران 67 التي مازالت المنطقة تعيش بعضاً من تداعياتها، وقراره الإبقاء على حركة الاخوان المسلمين مقابل حل باقي الأحزاب، ومنها حلفاؤه الطبيعيون من قوى اليسار والتقدم في معاركه ضد الاستعمار والاقطاع والقوى الرجعية، ما عطل الحياة الديمقراطية في البلاد، وأتاح في المجال لولادة مراكز القوى والفئات البيروقراطية الطبقية العليا، التي ورثت حكمه وانقلبت عليه، برئاسة أنور السادات، وانحرفت في اتجاه معاكس، للتحالف مع الرجعية العربية والتيارات الدينية اليمينية، والإنخراط في سياسة تبعية للولايات المتحدة ودمار نهوض مصر والتراجعات العربية، وصولاً إلى انتهاك مواقف الإجماع العربية لصالح حل ساداتي منفرد مع الكيان الإسرائيلي في كامب ديفيد، على حساب المصالح القومية العربية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني."

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أن "الشعب المصري، وشعب فلسطين والشعوب العربية كافة، غفرت للرئيس والزعيم الراحل جمال عبد الناصر أخطاءه ووقفت على الدوام إلى جانبه، خاصة يومي 10 و 11 حزيران، برفض استقالته وتدعوه لمواصلة المسيرة نحو تحرير الأرض المحتلة، وانجاز الأهداف السياسية والإجتماعية لثورة يوليو 1952".

أخبار ذات صلة

البرغوثي: الحصار فشل في منع المظاهرة ضد هدم الخان الأحمر

البرغوثي: الحصار فشل في منع المظاهرة ضد هدم الخان الأحمر

شاهد.. أحد المسعفين يوجه رسالة لزملائه لحظة إصابة الطفل أبو ظريفة.. &#34;خسارة على الوقت&#34;

شاهد.. أحد المسعفين يوجه رسالة لزملائه لحظة إصابة الطفل أبو ظريفة.. "خسارة على الوقت"

نقابة الأطباء تمنح وسامها الذهبي الأول لوزير الصحة

نقابة الأطباء تمنح وسامها الذهبي الأول لوزير الصحة

الحية: رغم الحصار الإسرائيلي لغزة جيش الاحتلال يحسب لنا ألف حساب

الحية: رغم الحصار الإسرائيلي لغزة جيش الاحتلال يحسب لنا ألف حساب

عشرات المواطنين يشاركون في مسيرة منددة بقرار الاحتلال هدم الخان الأحمر

عشرات المواطنين يشاركون في مسيرة منددة بقرار الاحتلال هدم الخان الأحمر

إصابة مسن بجروح وآخرون بالاختناق خلال قمع مسيرة بلعين الأسبوعية

إصابة مسن بجروح وآخرون بالاختناق خلال قمع مسيرة بلعين الأسبوعية

شهيدان و35 إصابة في جمعة (انتفاضة الأقصى)

شهيدان و35 إصابة في جمعة (انتفاضة الأقصى)

بدء توافد الجماهير الى مخيمات العودة للمشاركة بجمعة (انتفاضة الاقصى)

بدء توافد الجماهير الى مخيمات العودة للمشاركة بجمعة (انتفاضة الاقصى)

التعليقات

الدنيا حكايات

الطائرة الروسية بداية الأزمة

الطائرة الروسية بداية الأزمة

شؤون فلسطينية

البرغوثي: الحصار فشل في منع المظاهرة ضد هدم الخان الأحمر

البرغوثي: الحصار فشل في منع المظاهرة ضد هدم الخان الأحمر

نقابة الأطباء تمنح وسامها الذهبي الأول لوزير الصحة

نقابة الأطباء تمنح وسامها الذهبي الأول لوزير الصحة

الديمقراطية: الإنجازات الكبرى للزعيم الراحل &#34;جمال عبد الناصر&#34; لم تمنعه من الوقوع بأخطاء

الديمقراطية: الإنجازات الكبرى للزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" لم تمنعه من الوقوع بأخطاء

الحية: رغم الحصار الإسرائيلي لغزة جيش الاحتلال يحسب لنا ألف حساب

الحية: رغم الحصار الإسرائيلي لغزة جيش الاحتلال يحسب لنا ألف حساب

عشرات المواطنين يشاركون في مسيرة منددة بقرار الاحتلال هدم الخان الأحمر

عشرات المواطنين يشاركون في مسيرة منددة بقرار الاحتلال هدم الخان الأحمر

إصابة مسن بجروح وآخرون بالاختناق خلال قمع مسيرة بلعين الأسبوعية

إصابة مسن بجروح وآخرون بالاختناق خلال قمع مسيرة بلعين الأسبوعية

بدء توافد الجماهير الى مخيمات العودة للمشاركة بجمعة (انتفاضة الاقصى)

بدء توافد الجماهير الى مخيمات العودة للمشاركة بجمعة (انتفاضة الاقصى)

جبهة النضال: خطاب الرئيس أبو مازن يشكل صفعة للإدارة الأمريكي

جبهة النضال: خطاب الرئيس أبو مازن يشكل صفعة للإدارة الأمريكي

منوعات

تارة فارس شاهدت مشهد قتلها قبل عامين وروته بالتفصيل

تارة فارس شاهدت مشهد قتلها قبل عامين وروته بالتفصيل

زوج أحلام يتغزّل بجمالها ويقبّلها: &#34;أنتي بطتي ووزتي&#34;.. وهي تستغله لترد على الانتقادات

زوج أحلام يتغزّل بجمالها ويقبّلها: "أنتي بطتي ووزتي".. وهي تستغله لترد على الانتقادات

سلافة معمار ترتدي الشورت على السجادة الحمراء

سلافة معمار ترتدي الشورت على السجادة الحمراء

لماذا تعشق النساء رشدي أباظة؟ شقيقته كشفت السر

لماذا تعشق النساء رشدي أباظة؟ شقيقته كشفت السر

سلمى حايك لم تكن جميلة قبل عملية أنفها.. شاهد كيف كان شكلها

سلمى حايك لم تكن جميلة قبل عملية أنفها.. شاهد كيف كان شكلها

فيفي عبده تثير الجدل بجرأتها وارتدائها تنورة قصيرة لا تُناسب سنها

فيفي عبده تثير الجدل بجرأتها وارتدائها تنورة قصيرة لا تُناسب سنها

والد حلا الترك يُزيل الورم السرطاني.. هذا مكانه

والد حلا الترك يُزيل الورم السرطاني.. هذا مكانه

&#34;نشر ثم حذف&#34;.. هذا هو شعار حلا شيحة هذه الأيام

"نشر ثم حذف".. هذا هو شعار حلا شيحة هذه الأيام

وفاة الممثل المصري زناتي حسني بعد رحيل والده بثلاثة أيام

وفاة الممثل المصري زناتي حسني بعد رحيل والده بثلاثة أيام

شاهد آخر ما نشرت تارة فارس ‎قبل اغتيالها بـ 3 رصاصات

شاهد آخر ما نشرت تارة فارس ‎قبل اغتيالها بـ 3 رصاصات

عربي

أمريكا: بشار الأسد لم ينتصر في سوريا

أمريكا: بشار الأسد لم ينتصر في سوريا

السعودية والإمارات والكويت يدعمون البحرين بـ10 مليارات دولار

السعودية والإمارات والكويت يدعمون البحرين بـ10 مليارات دولار

الأمم المتحدة تسمي أكبر قاعاتها في سويسرا بـ &#34;السعودية&#34;

الأمم المتحدة تسمي أكبر قاعاتها في سويسرا بـ "السعودية"

عرض من إسرائيل لسوريا حول القنيطرة

عرض من إسرائيل لسوريا حول القنيطرة