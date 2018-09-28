الحية: رغم الحصار الإسرائيلي لغزة جيش الاحتلال يحسب لنا ألف حساب

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. خليل الحية: إنه "رغم الكيد ورغم الحصار ورغم المؤامرة على أشدها، يحسب العدو ألف حساب لشعبنا اليوم".وأضاف الحية خلال خطبة الجمعة على هامش افتتاح مسجد السلام بحي الشجاعية شرق غزة، اليوم، "نقول للاحتلال حاصر ما شئت وما شئت وكيف شئت فلن تنال من عزيمتنا.وأكد على مضي الشعب الفلسطيني نحو تحرير أرضنا وكسر حصارنا وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، مستطرداً "يوم يمتلك أهل فلسطين القرآن والبندقية أصبح لهم شأنا عظيما أمام العالم".وتابع "الاحتلال يدنس المسجد الأقصى ويسعى لتقسيمه زمانيا ومكانيا، هذا الاحتلال يجب ان يجتث من أرضنا لا أن تفتح له عواصمنا وترفع راياته عليها".