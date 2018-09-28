عشرات المواطنين يشاركون في مسيرة منددة بقرار الاحتلال هدم الخان الأحمر

رام الله - دنيا الوطنشارك عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، في مسيرة منددة بقرار الاحتلال هدم قرية الخان الأحمر شرق القدس، وتهجير سكانها.وانطلقت المشاركون من خيمة الاعتصام، باتجاه الشارع الرئيس المحاذي للقرية، رافعين العلم الفلسطيني ومرددين هتافات تدعو للصمود والدفاع عن أهالي الخان الأحمر، والوقوف في وجه القرارات الإسرائيلية الجائرة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).ودعا المشاركون، إلى الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني، والتصدي لكل المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا، مطالبين أبناء شعبنا في كافة اماكن تواجدهم بإسناد الخان الأحمر، والبقاء في خيمة الاعتصام لمؤازرة أهالي القرية التي يتهددها الهدم لصالح توسيع المستوطنات الإسرائيلية، خاصة بعد أن أمهلت سلطات الاحتلال المواطنين حتى الأول من شباط القادم لهدم منازلهم بأيديهم.وكان خطيب الجمعة في قرية الخان الاحمر، قد أكد أن شعبنا يمتلك الحق التاريخي والديني والقانوني في أرض فلسطين، وأنه يقف وقفة حق متمسكا بحقه وان الله اكرمه بالرباط في هذه الارض.وذكر ان هذه اللحظات حاسمة، حيث استمرار العنجهية الإسرائيلية والاستكبار الأميركي، و"نحن هنا لنوصل رسالة إلى العالم بأننا أصحاب حق، وأن الاحتلال بقيادة اليمين المتطرف وعلى رأسه نتنياهو وبدعم من اليمين الاميركي يلغي كل الأعراف والمواثيق الدولية".واضاف ان الاحتلال يدير الصراع بعقلية المتغطرس ويتجاهل حقائق التاريخ والجغرافيا والدين فهو يمكن أن ينتصر بمنطق القوة، لكن شعبنا سينتصر بقوة الحق والإرادة.الى ذلك اكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، أن معركة الخان الأحمر تدخل منعطفا خطيرا، وتحتاج المزيد من الدعم والإسناد الشعبي لتعزيز صمود الأهالي هناك.