إصابة مسن بجروح وآخرون بالاختناق خلال قمع مسيرة بلعين الأسبوعية

رام الله - دنيا الوطنأصيب مسن بقنبلة صوت في ساقه، إلى جانب مواطنين آخرين بالاختناق، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية بلعين غرب مدينة رام الله الأسبوعية السلمية، التي انطلقت عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة.وأطلق جنود الاحتلال القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة التي انطلقت من وسط القرية، باتجاه جدار الضم والتوسع العنصري، ما أدى لإصابة مسن (62 عاما) خلال رفع العلم الفلسطيني على البرج العسكري.وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي القرية، ونشطاء سلام إسرائيليين، ومتضامنين أجانب، وفاء للقدس، وتنديدا بما تسمى "صفقة القرن" وقرار محكمة الاحتلال هدم وترحيل قرية الخان الأحمر، ودعما للرئيس محمود عباس.