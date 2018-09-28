خلال جمعة (انتفاضة الأقصى).. 15 إصابة إحداها خطيرة برصاص الاحتلال شرق القطاع

أعلن أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن اصابة 15 مواطناً خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العوة اليوم الجمعة، والتي حملت اسم جمعة (انتفاضة الاقصى) على الحدود الشرقية لقطاع غزة.





وبين القدرة أن من بين الاصابات، حالة لطفل وصفت بالخطيرة في الصدر، شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.





في غضون ذلك، اطلقت المواطنون الفلسطينيون طائرات ورقية تحمل اطارات مشتعلة من مخيم العودة شرق رفح جنوب قطاع غزة، مما أسفر ذلك عن اندلاع حريق قرب موقع لقناصة الاحتلال الاسرائيلي.





يتبع.. وكانت الجماهير الفلسطينية قد توافدت الى مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ للمشاركة في جمعة (انتفاضة الأقصى)، بدعوة من الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار.

رام الله - دنيا الوطن