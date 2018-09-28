بدء توافد الجماهير الى مخيمات العودة للمشاركة بجمعة (انتفاضة الاقصى)









وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت الجماهير الفلسطينية للمشاركة في جمعة (انتفاضة الاقصى) على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وجددت الهيئة تأكيدها على استمرارية مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في عودة اللاجئين الى ديارهم، وكسر الحصار على قطاع غزة. هذا واطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين الفلسطينيين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنتوافدت الجماهير الفلسطينية اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة والتي حملت اسم جمعة (انتفاضة الاقصى) في ذكرى الثامنة عشر.