جبهة النضال: خطاب الرئيس أبو مازن يشكل صفعة للإدارة الأمريكي





وشدد الجريسي على أن خطاب الرئيس شكل لحظة هامة ومفصلية في تاريخ الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أعلن الجريسي دعمه الكامل للشرعية الفلسطينية متمثلة بالرئيس ابو مازن ورفض ما يسمى بصفقة القرن وكل الاجراءات الامريكية والاسرائيلية التي شكلت اعتداء على الحقوق الفلسطينية ومخالفة القوانين والاعراف الدولية.





وقال الجريسي أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تشكل أهم الثوابت الوطنية وأن حق العودة هو حق تاريخي ومقدس للشعب الفلسطيني ولا يسقط بالتقادم.



وأكد الجريسي على تأييده لخطة السلام التي طرحها السيد الرئيس لان ذلك يشكل فرصة تاريخية من أجل صنع سلام شامل وعادل وانهاء للاحتلال الاسرائيلي وقيام الدلولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.





وقال الجريسي بأنه يجب على المجتمع الدولي أن يستغل هذه اللحظة التاريخية، لأن خطاب الرئيس يشكل فرصة أمام المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية و الانسانية والاخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.





وذكر الجريسي أننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في بريطانيا نشدد على أهمية الالتفاف حول القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس أبو مازن وخصوصا في هذه المرحلة الحرجة وانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية لمواجهة المخططات الامريكية الاسرائيلية التي تستهدف الكل الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنقال عضو المجلس الوطني الفلسطيني ومسؤول جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في بريطانيا القيادي خضر الجريسي اليوم بأن خطاب الرئيس أبو مازن شكل صفعة في وجه الادارة الامريكية التي تعمل على تصفية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذها لصفقة القرن.