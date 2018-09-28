اصابة رضيع وسبعة اخرين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم







رام الله - دنيا الوطناصيب طفل رضيع يبلغ من العمر 3 شهور وسبعة شبان بينهم اجانب بالاختناق جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما والتي خرجت تاييدا لخطاب السيد الرئيس الذي القاه في الجمعية العامة للامم المتحدة.وافاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان عددا من جنود الاحتلال اقتحموا البلدة قبل صلاة الجمعة مما ادى الى اندلاع مواجهات عنيفة استخدم فيها جيش الاحتلال الاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط واطلقوا قنابل الغاز داخل المنازل السكنية مما ادى الى اصابة الطفل الرضيع بشار رياض 3 شهور بالاختناق وسبعة شبان اخرين بينهم متضامنين من كوريا الجنوبية عولجوا جميعهم ميدانيا.وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من ابناء البلدة وعضو المجلس الثوري بيان الطبيب وسط ترديد الهتافات الوطنية الداعمة لخطاب الرئيس والمنددة بمواقف الولايات المتحدة من القضية الفلسطينية.