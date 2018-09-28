عاجل

  • اصابة 15 مواطن بجراح مختلفة شرق قطاع غزة منها اصابة طفل بجراح خطيرة

شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على مروج مخدرات متلبسًا أثناء عملية البيع

الشرطة تقبض على مروج مخدرات متلبسًا أثناء عملية البيع
جانب من المضبوطات
رام الله - دنيا الوطن
 قبضت شرطة محافظة بيت لحم صباح اليوم الجمعة، على مروج مخدرات اثناء قيامه ببيعها بالقرب من مخيم الدهيشه وضبطت بحوزته كمية منها.

وأوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن معلومات مؤكدة حصلت عليها ادارة مكافحة المخدرات في شرطة بيت لحم تفيد بقيام شخص بترويج المخدرات بالقرب من مخيم دهيشة، مضيفًا: على الفور تحركت قوة من شرطة مكافحة المخدرات وقامت بعملية متابعة وتمكنت من رصده والقبض عليه متلبسا اثناء قيامه ببيع مواد يشتبه انها مخدرة.

وتابع ارزيقات: تم ذلك بعد استصدار اذن تفتيش من النيابة العامة توجهت قوة لمنزل الشخص بعد توفر معلومات باخفائه كمية اخرى داخل منزله واثناء عملية التفتيش ضبطت القوة كمية من عرانيس خضراء يشتبه انها عرانيس القنب الهندي المهجن.

وبين ارزيقات بانه تم التحفظ على المواد وتوقيف الشخص لحين احالته للنيابة العامة.

أخبار ذات صلة

عشرات المواطنين يشاركون في مسيرة منددة بقرار الاحتلال هدم الخان الأحمر

عشرات المواطنين يشاركون في مسيرة منددة بقرار الاحتلال هدم الخان الأحمر

إصابة مسن بجروح وآخرون بالاختناق خلال قمع مسيرة بلعين الأسبوعية

إصابة مسن بجروح وآخرون بالاختناق خلال قمع مسيرة بلعين الأسبوعية

خلال جمعة (انتفاضة الأقصى).. 15 إصابة إحداها خطيرة برصاص الاحتلال شرق القطاع

خلال جمعة (انتفاضة الأقصى).. 15 إصابة إحداها خطيرة برصاص الاحتلال شرق القطاع

بدء توافد الجماهير الى مخيمات العودة للمشاركة بجمعة (انتفاضة الاقصى)

بدء توافد الجماهير الى مخيمات العودة للمشاركة بجمعة (انتفاضة الاقصى)

جبهة النضال: خطاب الرئيس أبو مازن يشكل صفعة للإدارة الأمريكي

جبهة النضال: خطاب الرئيس أبو مازن يشكل صفعة للإدارة الأمريكي

اصابة رضيع وسبعة اخرين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

اصابة رضيع وسبعة اخرين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

الجيش الإسرائيلي: الحرب على غزة مسألة وقت لا غير

الجيش الإسرائيلي: الحرب على غزة مسألة وقت لا غير

هنية للنخالة: حماس ستواصل تعزيز علاقاتها بالجهاد الإسلامي

هنية للنخالة: حماس ستواصل تعزيز علاقاتها بالجهاد الإسلامي

التعليقات

الدنيا حكايات

الطائرة الروسية بداية الأزمة

الطائرة الروسية بداية الأزمة

شؤون فلسطينية

عشرات المواطنين يشاركون في مسيرة منددة بقرار الاحتلال هدم الخان الأحمر

عشرات المواطنين يشاركون في مسيرة منددة بقرار الاحتلال هدم الخان الأحمر

إصابة مسن بجروح وآخرون بالاختناق خلال قمع مسيرة بلعين الأسبوعية

إصابة مسن بجروح وآخرون بالاختناق خلال قمع مسيرة بلعين الأسبوعية

بدء توافد الجماهير الى مخيمات العودة للمشاركة بجمعة (انتفاضة الاقصى)

بدء توافد الجماهير الى مخيمات العودة للمشاركة بجمعة (انتفاضة الاقصى)

جبهة النضال: خطاب الرئيس أبو مازن يشكل صفعة للإدارة الأمريكي

جبهة النضال: خطاب الرئيس أبو مازن يشكل صفعة للإدارة الأمريكي

اصابة رضيع وسبعة اخرين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

اصابة رضيع وسبعة اخرين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

الشرطة تقبض على مروج مخدرات متلبسًا أثناء عملية البيع

الشرطة تقبض على مروج مخدرات متلبسًا أثناء عملية البيع

مشعشع: عجز (أونروا) 68 مليون دولار وندعو اتحاد غزة لتغليب مصلحة اللاجئين

مشعشع: عجز (أونروا) 68 مليون دولار وندعو اتحاد غزة لتغليب مصلحة اللاجئين

الاحتلال اعتقل 110 آلاف فلسطيني منذ انتفاضة الأقصى

الاحتلال اعتقل 110 آلاف فلسطيني منذ انتفاضة الأقصى

منوعات

تارة فارس شاهدت مشهد قتلها قبل عامين وروته بالتفصيل

تارة فارس شاهدت مشهد قتلها قبل عامين وروته بالتفصيل

زوج أحلام يتغزّل بجمالها ويقبّلها: &#34;أنتي بطتي ووزتي&#34;.. وهي تستغله لترد على الانتقادات

زوج أحلام يتغزّل بجمالها ويقبّلها: "أنتي بطتي ووزتي".. وهي تستغله لترد على الانتقادات

سلافة معمار ترتدي الشورت على السجادة الحمراء

سلافة معمار ترتدي الشورت على السجادة الحمراء

لماذا تعشق النساء رشدي أباظة؟ شقيقته كشفت السر

لماذا تعشق النساء رشدي أباظة؟ شقيقته كشفت السر

سلمى حايك لم تكن جميلة قبل عملية أنفها.. شاهد كيف كان شكلها

سلمى حايك لم تكن جميلة قبل عملية أنفها.. شاهد كيف كان شكلها

فيفي عبده تثير الجدل بجرأتها وارتدائها تنورة قصيرة لا تُناسب سنها

فيفي عبده تثير الجدل بجرأتها وارتدائها تنورة قصيرة لا تُناسب سنها

والد حلا الترك يُزيل الورم السرطاني.. هذا مكانه

والد حلا الترك يُزيل الورم السرطاني.. هذا مكانه

&#34;نشر ثم حذف&#34;.. هذا هو شعار حلا شيحة هذه الأيام

"نشر ثم حذف".. هذا هو شعار حلا شيحة هذه الأيام

وفاة الممثل المصري زناتي حسني بعد رحيل والده بثلاثة أيام

وفاة الممثل المصري زناتي حسني بعد رحيل والده بثلاثة أيام

شاهد آخر ما نشرت تارة فارس ‎قبل اغتيالها بـ 3 رصاصات

شاهد آخر ما نشرت تارة فارس ‎قبل اغتيالها بـ 3 رصاصات

عربي

أمريكا: بشار الأسد لم ينتصر في سوريا

أمريكا: بشار الأسد لم ينتصر في سوريا

السعودية والإمارات والكويت يدعمون البحرين بـ10 مليارات دولار

السعودية والإمارات والكويت يدعمون البحرين بـ10 مليارات دولار

الأمم المتحدة تسمي أكبر قاعاتها في سويسرا بـ &#34;السعودية&#34;

الأمم المتحدة تسمي أكبر قاعاتها في سويسرا بـ "السعودية"

عرض من إسرائيل لسوريا حول القنيطرة

عرض من إسرائيل لسوريا حول القنيطرة