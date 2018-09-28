الشرطة تقبض على مروج مخدرات متلبسًا أثناء عملية البيع

رام الله - دنيا الوطنقبضت شرطة محافظة بيت لحم صباح اليوم الجمعة، على مروج مخدرات اثناء قيامه ببيعها بالقرب من مخيم الدهيشه وضبطت بحوزته كمية منها.وأوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن معلومات مؤكدة حصلت عليها ادارة مكافحة المخدرات في شرطة بيت لحم تفيد بقيام شخص بترويج المخدرات بالقرب من مخيم دهيشة، مضيفًا: على الفور تحركت قوة من شرطة مكافحة المخدرات وقامت بعملية متابعة وتمكنت من رصده والقبض عليه متلبسا اثناء قيامه ببيع مواد يشتبه انها مخدرة.وتابع ارزيقات: تم ذلك بعد استصدار اذن تفتيش من النيابة العامة توجهت قوة لمنزل الشخص بعد توفر معلومات باخفائه كمية اخرى داخل منزله واثناء عملية التفتيش ضبطت القوة كمية من عرانيس خضراء يشتبه انها عرانيس القنب الهندي المهجن.وبين ارزيقات بانه تم التحفظ على المواد وتوقيف الشخص لحين احالته للنيابة العامة.