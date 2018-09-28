هنية للنخالة: حماس ستواصل تعزيز علاقاتها بالجهاد الإسلامي

رام الله - دنيا الوطنأشاد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس باجراء حركة الجهاد الإسلامي، انتخاباتها الداخلية، التي وفق تعبيره، "ترسخ الوحدة الداخلية والتكامل بين اجيال ومكونات الحركة، واحترام الاليات الديموقراطية والشورية لاختيار القادة".جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه هنية، بزياد النخالة الامين العام المنتخب لحركة الجهاد الاسلامي حيث قدم له باسمه وباسم قيادة وقواعد حماس، التهنئة على الثقة التي اولاه اياها قيادة وكوادر حركة الجهاد.وأكد هنية، على ثقة حركة حماس بحركة الجهاد الاسلامي وقيادتها المنتخبة وأنهم على قدر المسؤولية والامانة التي اختيروا لحملها وانهم سيرسخون مكانة حركة الجهاد من خلال نهج المقاومة وحماية الثوابت الوطنية.وأكد هنية، أن حماس ستواصل تنمية العلاقات مع القيادة المنتخبة لحركة الجهاد وتطويرها بما يعزز التعاون لتحقيق تطلعات شعبنا في النصر والحرية والعودة.وعبر هنية في اتصاله، عن امانيه ودعائه بالشفاء للدكتور رمضان شلح مستحضرا دوره وقيادته التاريخي لحركة الجهاد ونهجه الأصيل.من جانبه، عبر النخالة عن تقديره لهذا الاتصال، مؤكدا اعتزازه بالعلاقة بين الحركتين وشدد بان قيادة حركة الجهاد ستستمر في تعزيز التعاون مع قيادة حركة حماس وبناء المواقف المشتركة.وقال النخالة: إن قيادة حركة الجهاد لن تغير ولن تبدل من نهج المقاومة حتى النصر أو الشهادة.