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شؤون فلسطينية

الهباش: مواقف حماس تتناغم مع مواقف نتنياهو وحكومته

الهباش: مواقف حماس تتناغم مع مواقف نتنياهو وحكومته
الدكتور محمود الهباش
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية: "إن التاريخ سيسجل ان حركة حماس قد خذلت الشعب الفلسطيني وقيادته في اصعب مراحل النضال التي تمر بها قضيتنا العادلة وانحازت بشكل سافر الى جانب أعداء شعبنا أمريكا واسرائيل وصفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف الهباش، خلال خطبة الجمعة اليوم في مسجد الشهيد ياسر عرفات في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله أن خطاب الرئيس محمود عباس في جمعية الأمم المتحدة أعاد التأكيد على رفض كل المقترحات والأفكار التي تهدف لنسف قضية
شعبنا العادلة تحت ما يسمى صفقة القرن مؤكدا ان القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية ليست للبيع وان ثوابت شعبنا الفلسطيني لا يمكن التفاوض عليها وان اللا الفلسطينية التي قالها ابو مازن أصبحت رمزا من رموز شعبنا في نضاله الطويل ضد الاحتلال والظلم حتى نيل الحرية والاستقلال .

وطالب الهباش، الفلسطينيين الى مزيد من الوحدة والالتفاف الشعبي حول القيادة الفلسطينية مشيرا ان اننا اليوم أمام خيارين فقط لا ثالث لهما، إما ان نكون مع ابو مازن وقضية شعبنا أو ان نكون مع ترامب ونتنياهو وصفقة العصر، مجددا التأكيد اننا والغالبية العظمى من أبناء شعبنا اخترنا ان نكون مع الرئيس وثوابت شعبنا الذي يخوض معركة الكرامة ضد امريكا واسرئيل معا، ومن أراد الصف الآخر فقد باء بخزي في الدنيا والآخرة .

وجدد الهباش ان حركة حماس اختارت ان تقف في طرف نتنياهو وليبرمان ونفتالي بينت وغيرهم وتتناغم معهم بشكل تام في الهجوم على الرئيس وعلى الشرعية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، مجددا التأكيد على ان حماس لن تقبل أبدا في المصالحة لو قدمنا لها كل قرابين الأرض فهي اختارت ان ترتهن
لأجندات أعداء شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية ولا تمت لفلسطين بأي صلة.

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