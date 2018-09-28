روسيا تزود طائراتها بصاروخ "ثوري"

رام الله - دنيا الوطنأفادت تقارير عسكرية، بأن روسيا تتجه إلى تزويد مقاتلات السوخوي بصواريخ "جو – جو" تفوق سرعة الصوت، يتجاوز مداها مئتي كيلومتر، وفي حال تحقق هذا المشروع فإن إنجاز موسكو سيشكل تهديدا لتفوق سلاح الجو الأميركي.وبحسب ما نقلت "بيزنس إنسايدر" عن مسؤولين روس في وزارة الدفاع، فإن طائرة (سوخوي 57) ذات الأهداف المتعددة، وهي مقاتلة شبح من الجيل الخامس سيتم تزويدها بصواريخ "R-37M" وهي نسخة مطورة من صواريخ "جو – جو"، بعيدة المدى.ويرجح أن تكون وزارة الدفاع الروسية على وشك الانتهاء من اختبار هذا السلاح، الذي يتراوح نطاق تشغيله بين 186 و248 ميلا فيما تصل سرعته القصوى إلى 4500 كيلومتر في الساعة.ويضيف المصدر الروسي أن الصاروخ الثوري مزود بخاصية تتيح له استهداف مقاتلات في المرحلة النهائية من التحليق.وكانت روسيا تنوي إضافة هذه الصواريخ المتقدمة إلى طائرة الاعتراض "ميغ 31" لكن هذا السلاح سيصبح الآن مرتبطا بمقاتلات الجيل الرابع مثل "سوخوي 30" و"سوخوي 35" فضلا عن طائرات "سوخوي 57"