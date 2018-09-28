أمريكا: بشار الأسد لم ينتصر في سوريا

رام الله - دنيا الوطنأكد المبعوث الأميركي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، أن بلاده لا تعتقد أن الرئيس السوري بشار الأسد قد انتصر في النزاع السوري وأنه يتعين على روسيا دعمه.وقال جيفري: "قد يعتبر بشار الأسد أنه انتصر حاليا، ويسيطر تقريبا على نصف الأراضي السورية، لكن نصف السكان ليست تحت سيطرته… يجلس على جثة دولة، دون اقتصاد تقريبا، فضلا عن كونه لا يستطيع الوصول إلى موارد الغاز والنفط، وبدون أمل واعد في الانتعاش، لأن الولايات المتحدة تمنعه، لذلك لا أعتقد أنه ربح أي شيء".وأضاف، "يجب على روسيا أن لا تدعم الأسد"، معتقدًا أن روسيا ليست بحاجة إلى حكومة الأسد، كون أنه دعمه مكلف، وفق وكالة (سبوتنيك) الروسية.