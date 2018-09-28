السعودية والإمارات والكويت يدعمون البحرين بـ10 مليارات دولار

رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر مطلعة، إن دولاً خليجية تدرس تقديم حزمة مساعدات مالية على مدى 5 سنوات للبحرين لضمان استقرارها المالي وحماية عملتها المحلية.ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن مصادرها الخميس، إن حزمة المساعدات ستساعد البحرين في تلبية احتياجاتها المالية خلال الفترة الزمنية المقررة، والتي تنفذ فيها المنامة إصلاحات مالية، مضيفةً أن المفاوضات تدور حول حزمة مساعدات بـ 10 مليارات دولار، لكن لم يتخذ أي قرار بعد، حتى الآن.وبحسب المصادر تبلورت مسودة الاتفاق بعد شهور من المفاوضات حول الإجراءات التي يجب على البحرين اتخاذها للحصول على المساعدات من السعودية، والإمارات، والكويت.وتتضمن حزمة المساعدات ودائع لدى البنك المركزي البحريني بفائدة منخفضة.