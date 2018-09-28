شؤون فلسطينية

الديمقراطية: تصريحات ليبرمان عن السكان الفلسطينيين في إسرائيل دعوة للترانسفير

الديمقراطية: تصريحات ليبرمان عن السكان الفلسطينيين في إسرائيل دعوة للترانسفير
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن المشكلة الرئيسية بالنسبة إليه هي أن 20٪ من سكان إسرائيل هم من العرب، وأن الدولة الفلسطينية لا تهمني، أنا مهتم بالدولة اليهودية، هي دعوة مفضوحة من ليبرمان للقيام بترانسفير وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين في داخل إسرائيل بصيغ مختلفة لاقتلاعهم وتهجيرهم بالقوة.

وأكدت الجبهة أن المشكلة الحقيقية تكمن في منظومة القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تقوم على التمييز العنصري والاضطهاد والتهميش والإقصاء للفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم في تقرير المصير وحقوقهم في المواطنة والحقوق القومية.

وشددت الجبهة على أن المشكلة الرئيسية، ليست في السكان الفلسطينيين العرب داخل إسرائيل، بل في السياسة الإسرائيلية القائمة على الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والاحتلال والاستيطان والتهويد في الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية.

ودعت الجبهة إلى صيغة وطنية توافقية توحد نضالات الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في إطار برنامج وطني موحّد يستجيب للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، في أراضي 48 بالحقوق القومية والوطنية والمواطنة، وفي أراضي 67 في الخلاص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وفي المهاجر والشتات بالعودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948. 

أخبار ذات صلة

هنية للنخالة: حماس ستواصل تعزيز علاقاتها بالجهاد الإسلامي

هنية للنخالة: حماس ستواصل تعزيز علاقاتها بالجهاد الإسلامي

الهباش: مواقف حماس تتناغم مع مواقف نتنياهو وحكومته

الهباش: مواقف حماس تتناغم مع مواقف نتنياهو وحكومته

مشعشع: عجز (أونروا) 68 مليون دولار وندعو اتحاد غزة لتغليب مصلحة اللاجئين

مشعشع: عجز (أونروا) 68 مليون دولار وندعو اتحاد غزة لتغليب مصلحة اللاجئين

الاحتلال اعتقل 110 آلاف فلسطيني منذ انتفاضة الأقصى

الاحتلال اعتقل 110 آلاف فلسطيني منذ انتفاضة الأقصى

البرغوثي: حزب العمال البريطاني اتخذ قرارات جيدة لنصرة لفلسطين

البرغوثي: حزب العمال البريطاني اتخذ قرارات جيدة لنصرة لفلسطين

حماس في ذكرى انتفاضة الأقصى: متمسكون بالمقاومة ونرفض صفقة القرن

حماس في ذكرى انتفاضة الأقصى: متمسكون بالمقاومة ونرفض صفقة القرن

118 مليون دولار دعم مالي إضافي لميزانية (أونروا)

118 مليون دولار دعم مالي إضافي لميزانية (أونروا)

النجار يترأس أول اجتماع للاتحاد العربي في المغرب

النجار يترأس أول اجتماع للاتحاد العربي في المغرب

التعليقات

الدنيا حكايات

الطائرة الروسية بداية الأزمة

الطائرة الروسية بداية الأزمة

شؤون فلسطينية

مشعشع: عجز (أونروا) 68 مليون دولار وندعو اتحاد غزة لتغليب مصلحة اللاجئين

مشعشع: عجز (أونروا) 68 مليون دولار وندعو اتحاد غزة لتغليب مصلحة اللاجئين

الاحتلال اعتقل 110 آلاف فلسطيني منذ انتفاضة الأقصى

الاحتلال اعتقل 110 آلاف فلسطيني منذ انتفاضة الأقصى

البرغوثي: حزب العمال البريطاني اتخذ قرارات جيدة لنصرة لفلسطين

البرغوثي: حزب العمال البريطاني اتخذ قرارات جيدة لنصرة لفلسطين

الديمقراطية: تصريحات ليبرمان عن السكان الفلسطينيين في إسرائيل دعوة للترانسفير

الديمقراطية: تصريحات ليبرمان عن السكان الفلسطينيين في إسرائيل دعوة للترانسفير

حماس في ذكرى انتفاضة الأقصى: متمسكون بالمقاومة ونرفض صفقة القرن

حماس في ذكرى انتفاضة الأقصى: متمسكون بالمقاومة ونرفض صفقة القرن

النجار يترأس أول اجتماع للاتحاد العربي في المغرب

النجار يترأس أول اجتماع للاتحاد العربي في المغرب

محلل سياسي: الحكم على خطاب الرئيس عباس مُرتبط بقدرته على تنفيذ مضمونه

محلل سياسي: الحكم على خطاب الرئيس عباس مُرتبط بقدرته على تنفيذ مضمونه

عشراوي: تصريحات ترامب بشأن حل الدولتين لا تحمل التزاماً فعلياً

عشراوي: تصريحات ترامب بشأن حل الدولتين لا تحمل التزاماً فعلياً

منوعات

تارة فارس شاهدت مشهد قتلها قبل عامين وروته بالتفصيل

تارة فارس شاهدت مشهد قتلها قبل عامين وروته بالتفصيل

زوج أحلام يتغزّل بجمالها ويقبّلها: &#34;أنتي بطتي ووزتي&#34;.. وهي تستغله لترد على الانتقادات

زوج أحلام يتغزّل بجمالها ويقبّلها: "أنتي بطتي ووزتي".. وهي تستغله لترد على الانتقادات

سلافة معمار ترتدي الشورت على السجادة الحمراء

سلافة معمار ترتدي الشورت على السجادة الحمراء

لماذا تعشق النساء رشدي أباظة؟ شقيقته كشفت السر

لماذا تعشق النساء رشدي أباظة؟ شقيقته كشفت السر

سلمى حايك لم تكن جميلة قبل عملية أنفها.. شاهد كيف كان شكلها

سلمى حايك لم تكن جميلة قبل عملية أنفها.. شاهد كيف كان شكلها

فيفي عبده تثير الجدل بجرأتها وارتدائها تنورة قصيرة لا تُناسب سنها

فيفي عبده تثير الجدل بجرأتها وارتدائها تنورة قصيرة لا تُناسب سنها

والد حلا الترك يُزيل الورم السرطاني.. هذا مكانه

والد حلا الترك يُزيل الورم السرطاني.. هذا مكانه

&#34;نشر ثم حذف&#34;.. هذا هو شعار حلا شيحة هذه الأيام

"نشر ثم حذف".. هذا هو شعار حلا شيحة هذه الأيام

وفاة الممثل المصري زناتي حسني بعد رحيل والده بثلاثة أيام

وفاة الممثل المصري زناتي حسني بعد رحيل والده بثلاثة أيام

شاهد آخر ما نشرت تارة فارس ‎قبل اغتيالها بـ 3 رصاصات

شاهد آخر ما نشرت تارة فارس ‎قبل اغتيالها بـ 3 رصاصات

عربي

أمريكا: بشار الأسد لم ينتصر في سوريا

أمريكا: بشار الأسد لم ينتصر في سوريا

السعودية والإمارات والكويت يدعمون البحرين بـ10 مليارات دولار

السعودية والإمارات والكويت يدعمون البحرين بـ10 مليارات دولار

الأمم المتحدة تسمي أكبر قاعاتها في سويسرا بـ &#34;السعودية&#34;

الأمم المتحدة تسمي أكبر قاعاتها في سويسرا بـ "السعودية"

عرض من إسرائيل لسوريا حول القنيطرة

عرض من إسرائيل لسوريا حول القنيطرة