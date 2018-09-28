الديمقراطية: تصريحات ليبرمان عن السكان الفلسطينيين في إسرائيل دعوة للترانسفير

رام الله - دنيا الوطنوصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن المشكلة الرئيسية بالنسبة إليه هي أن 20٪ من سكان إسرائيل هم من العرب، وأن الدولة الفلسطينية لا تهمني، أنا مهتم بالدولة اليهودية، هي دعوة مفضوحة من ليبرمان للقيام بترانسفير وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين في داخل إسرائيل بصيغ مختلفة لاقتلاعهم وتهجيرهم بالقوة.وأكدت الجبهة أن المشكلة الحقيقية تكمن في منظومة القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تقوم على التمييز العنصري والاضطهاد والتهميش والإقصاء للفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم في تقرير المصير وحقوقهم في المواطنة والحقوق القومية.وشددت الجبهة على أن المشكلة الرئيسية، ليست في السكان الفلسطينيين العرب داخل إسرائيل، بل في السياسة الإسرائيلية القائمة على الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والاحتلال والاستيطان والتهويد في الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية.ودعت الجبهة إلى صيغة وطنية توافقية توحد نضالات الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في إطار برنامج وطني موحّد يستجيب للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، في أراضي 48 بالحقوق القومية والوطنية والمواطنة، وفي أراضي 67 في الخلاص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وفي المهاجر والشتات بالعودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.