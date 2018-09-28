النجار يترأس أول اجتماع للاتحاد العربي في المغرب

رام الله - دنيا الوطنعقدت الهيئة العامة للاتحاد العربي اجتماعها الدوري في الدار البيضاء بالمغرب حيث ناقشت الهيئة العامة للاتحاد ثلاثة بنود رئيسية واولها كان النظام الداخلي للاتحاد، حيث اقر المجتمعون بعض التعديلات على النظام الداخلي مما يساهم بفعاليه الاتحاد والارتقاء به.واقر المجتمعون على وضع خطه تنفيذية شاملة لكل اهداف الاتحاد وتكليف اعضاء الاتحاد بمهمات محددة لتحقيق هذه الاهداف من خلال وضع جدول زمني لتحقيقها.وفي نفس السياق ناقش المجتمعون علاقه الاتحاد العربي بالاتحاد الدولي حيث قدم ممثل الاتحاد العربي في الاتحاد الدولي د.عبد الرزاق الهذيلي تقريرا مفصلا حول هذه العلاقه وتم الاتفاق على خطة عمل تبدا من اعمال اجتماع الهيئة العامة للاتحاد الدولي في بودابس ببلغاريا في شهر نوفمبر القادم، وتم ايضا نقاش الوضع المالي للاتحاد وحث الدول العربية على تسديد التزاماتها الماليه للاتحاد.وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس الاتحاد العربي أسامة النجار رسالة شكر للجمعية المغربية على استضافة هذا الاجتماع وحسن الضيافه وجث كل الاشقاء العربعلى ضرورة العمل بتنسيق جماعي وعمل مشترك للارتقاء بالاتحاد ليأخذ موقعه الفعلي في المحافل العربية، مؤكدا في نفس السياق عن البدء باجراءات تسجيل الاتحاد في جامعه الدول العربية.