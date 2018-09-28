شؤون فلسطينية

مسؤول فلسطيني: خطاب أبو مازن سيكون أمام المجلس المركزي ليتحول إلى برنامج عمل سياسي

مسؤول فلسطيني: خطاب أبو مازن سيكون أمام المجلس المركزي ليتحول إلى برنامج عمل سياسي
المجلس الوطني الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني: إن خطاب الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يمثل برنامج عمل سياسي يبني عليه ، وأكد فيه على حق شعبنا بتقرير مصيره.

وأكد مجدلاني، أن إنهاء حالة الانقسام طريقه واضح ويحتاج إرادة سياسية من حركة حماس، وأن المدخل هو سياسي وليس مشكلته اغاثية وانسانية، ذلك المدخل الذي تستغله أطراف إقليمية ودولية لتنفيذ فصل غزة عن الضفة الغربية.

وأضاف: خطاب أبو مازن، سيكون أمام المجلس المركزي في اجتماعه المقبل، منتصف الشهر المقبل، ليتحول إلى برنامج عمل سياسي ملموس.

وتابع: الخطاب وجه رسالة واضحة للبلطجة الامريكية، ان القدس ليست للمساومة والبيع، وأن هذه الإدارة التي تخلت عن كافة التفاهمات السياسية السابقة لم تعد شريك للسلام بل أصبحت شريكا للاحتلال.

كما وجه رسالة لحكومة نتنياهو، إننا لم نعد الطرف الذي يبقى ملتزما بالاتفاقيات، وأن ما تقوم به قد أنهى كافة الاتفافيات،ومن هنا فإننا سنقوم بتعليق الاعتراف، وأن المرحلة الانتقالية قد انتهت.

وأشار مجدلاني كان الخطاب رسالة واضحة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الوضع الخطير الذي اوصلته إدارة ترامبوالاحتلال للمتطقة، وعليه التحرك لإنقاذ حل الدولتين، والا فإن المنطقة ستدخل في مرحلة اللامن واللاستقرار، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية ما زالت متمسكة بمبادرة الرئيس للسلام بمؤتمر دولي متعدد الأطراف.

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