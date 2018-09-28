محلل سياسي: الحكم على خطاب الرئيس عباس مُرتبط بقدرته على تنفيذ مضمونه

رام الله - دنيا الوطنقال المُحللُ السياسي، أكرم عطا الله، إنَّ هناك ثلاث رسائل جاءت في كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة،الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، والثانية لإسرائيل، والثالثة لحركة حماس.وأضاف عطا الله: في الحقيقة أن الرسائل لا يُستهان بها، كما أنها رسائل ليست ضعيفة، والسؤال هنا هل سيجري تنفيذ هذه الرسائل بمعنى أنه هل يُمكن الانسحاب من اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية.. وهل يُمكن الانسحاب منْ اتفاقيات مع إسرائيل.. التجربة الفلسطينة تَقول لا.. ثلاث مجالس مركزية نصت على وقف العلاقات مع إسرائيل وإعادة النظر في الاعتراف بإسرائيل، ووقف كثير من الاتفاقيات الكلية والجزئية معها، وبالتالي في كل مرة إلى الدرجة التي تَحول هذا إلى تهديد فارغ المضمون بلا معنى.وأشار عطا الله، إلى أننا سنحكم على خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، من قدرته على تنفيذ ما جاء فيه.