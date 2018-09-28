الصالحي: اعادة انتاج المفاوضات كما تريد أمريكا غير مقبول

رام الله - دنيا الوطنقال بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ان القضية عكفت منذ فترة طويلة عن ان تكون قضية عودة الى المفاوضات أو استئنافها، كما تسعى الولايات المتحدة وبعض الأطراف الأوروبية والعربية، وان القضية بالأساس هي الإنهاء الفوري للاحتلال وتحقيق استقلال دولة فلسطين التي اعترفت بها الامم المتحدة، وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفِي مقدمتها حق العودة وفقا للقرار 194.وقال ان اعادة انتاج الدائرة المغلقة السابقة للمفاوضات كما تريد الادارة الامريكية ومعها بعض الأطراف الدولية، بِمَا في ذلك التغاضي عن موقف الادارة الامريكية واجرائاتها إنما هو انحدار لم يسبق له مثيل، ويجب مواجهته بحرم وعزيمة موحدة.وأضاف الصالحي أنه يجب الإعداد جيدا لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المقبل، لأن القضية الابرز هي خلق مسار مختلف للعملية السياسية وللتحالفات والعلاقات السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي، وعلى أساس ان القضية المركزية هي الإنهاء الفوري للاحتلال.وأشار الى ان حزب الشعب لا زال يعول على العمل من اجل إنهاء الانقسام بوصف ذلك ضرورة لحماية المشروع الوطني الفلسطيني، والتجربة الديموقراطية الفلسطينية التي تراجعت كثيرا بسبب ذلك.وأكد الصالحي ان رفض صفقة القرن والدور الامريكي والتمسك بحقوق شعبنا هو ابرز ما يجب البناء عليه في خطاب الرئيس محمود عباس في الامم المتحدة.