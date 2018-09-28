الأمم المتحدة تسمي أكبر قاعاتها في سويسرا بـ "السعودية"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت منظمة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، عن تسمية أكبر قاعاتها في مدينة جنيف في سويسرا بـ "السعودية".جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في الرياض، الخميس، برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وحضور عدد من المسؤولين.وأكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، في كلمة خلال الحفل، أن المملكة، تثمن لمنظمة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، إطلاق اسم "السعودية" على أكبر قاعاتها.بدوره، أوضح الرويس أن تسمية القاعة، تأتي تعزيزا لمكانة السعودية، القيادية الدولية والإقليمية في "الاتحاد الدولي للاتصالات"، وجهودها الداعمة منذ أن أصبحت عضوا في الاتحاد ومجلسه، مؤكدا مواصلة المملكة العمل مع المجتمع الدولي، لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتسق مع رؤية المملكة 2030.من جانبه أوضح الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، هولين جاهو، أن إطلاق اسم "السعودية" على أكبر قاعة في الأمم المتحدة، يأتي تخليدا لجهودها الدولية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتأكيدا للدور القيادي، الذي تقوم به المملكة في الأمم المتحدة.