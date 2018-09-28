عرض من إسرائيل لسوريا حول القنيطرة

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن إسرائيل مستعدة لفتح معبر القنيطرة بين سوريا والجولان، معتبرا أن "الكرة موجودة الآن في ملعب الحكومة السورية".ونقلت قناة (مكان) الإسرائيلية عن ليبرمان قوله، خلال زيارة تفقدية قام بها اليوم لمعبر القنيطرة الحدودي مع سوريا في الجولان: إن "إسرائيل لم ولن تتدخل في الحرب في سوريا، وكل ما يهمها هو ضمان أمن مواطنيها".وأوضح ليبرمان قائلًا: "نحن مستعدون لفتح المعبر (القنيطرة) كما كان سابقا، والكرة الآن في ملعب الجانب السوري".