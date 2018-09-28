عربي

عرض من إسرائيل لسوريا حول القنيطرة

عرض من إسرائيل لسوريا حول القنيطرة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن إسرائيل مستعدة لفتح معبر القنيطرة بين سوريا والجولان، معتبرا أن "الكرة موجودة الآن في ملعب الحكومة السورية".

ونقلت قناة (مكان) الإسرائيلية عن ليبرمان قوله، خلال زيارة تفقدية قام بها اليوم لمعبر القنيطرة الحدودي مع سوريا في الجولان: إن "إسرائيل لم ولن تتدخل في الحرب في سوريا، وكل ما يهمها هو ضمان أمن مواطنيها".

وأوضح ليبرمان قائلًا: "نحن مستعدون لفتح المعبر (القنيطرة) كما كان سابقا، والكرة الآن في ملعب الجانب السوري".

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة تسمي أكبر قاعاتها في سويسرا بـ &#34;السعودية&#34;

الأمم المتحدة تسمي أكبر قاعاتها في سويسرا بـ "السعودية"

سيول في ليبيا والجزائر.. تقتل أشخاص وتهدم منازل

سيول في ليبيا والجزائر.. تقتل أشخاص وتهدم منازل

بسبب المرأة.. مجلس الشورى السعودي يُخالف رغبات &#34;محمد بن سلمان&#34;

بسبب المرأة.. مجلس الشورى السعودي يُخالف رغبات "محمد بن سلمان"

الجزائر: الحزب الحاكم يبحث سحب الثقة من رئيس البرلمان

الجزائر: الحزب الحاكم يبحث سحب الثقة من رئيس البرلمان

هادي: الحوثيون وكيل حرب لإيران وحزب الله

هادي: الحوثيون وكيل حرب لإيران وحزب الله

الجبير عن كندا: لسنا جمهورية موز اعتذروا واعثروا على كرة لعب أخرى وليس السعودية

الجبير عن كندا: لسنا جمهورية موز اعتذروا واعثروا على كرة لعب أخرى وليس السعودية

أردني يعتصم بأغرب طريقة حتى تحقيق مطالبه

أردني يعتصم بأغرب طريقة حتى تحقيق مطالبه

العاهل الأردني: حل الدولة الواحدة كارثي وترامب صريح للغاية

العاهل الأردني: حل الدولة الواحدة كارثي وترامب صريح للغاية

التعليقات

الدنيا حكايات

الطائرة الروسية بداية الأزمة

الطائرة الروسية بداية الأزمة

شؤون فلسطينية

النجار يترأس أول اجتماع للاتحاد العربي في المغرب

النجار يترأس أول اجتماع للاتحاد العربي في المغرب

محلل سياسي: الحكم على خطاب الرئيس عباس مُرتبط بقدرته على تنفيذ مضمونه

محلل سياسي: الحكم على خطاب الرئيس عباس مُرتبط بقدرته على تنفيذ مضمونه

عشراوي: تصريحات ترامب بشأن حل الدولتين لا تحمل التزاماً فعلياً

عشراوي: تصريحات ترامب بشأن حل الدولتين لا تحمل التزاماً فعلياً

الصالحي: اعادة انتاج المفاوضات كما تريد أمريكا غير مقبول

الصالحي: اعادة انتاج المفاوضات كما تريد أمريكا غير مقبول

الاحتلال يغلق &#34;خلة حمد&#34; في الأغوار الشمالية ويعلنها منطقة عسكرية

الاحتلال يغلق "خلة حمد" في الأغوار الشمالية ويعلنها منطقة عسكرية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

الطقس: جو حار نسبياً وارتفاع بحدود 3 درجات

الطقس: جو حار نسبياً وارتفاع بحدود 3 درجات

فارس: استهداف الحركة الأسيرة اليوم أعلى مما كان عليه قبل (30) عاماً

فارس: استهداف الحركة الأسيرة اليوم أعلى مما كان عليه قبل (30) عاماً

منوعات

تارة فارس شاهدت مشهد قتلها قبل عامين وروته بالتفصيل

تارة فارس شاهدت مشهد قتلها قبل عامين وروته بالتفصيل

زوج أحلام يتغزّل بجمالها ويقبّلها: &#34;أنتي بطتي ووزتي&#34;.. وهي تستغله لترد على الانتقادات

زوج أحلام يتغزّل بجمالها ويقبّلها: "أنتي بطتي ووزتي".. وهي تستغله لترد على الانتقادات

سلافة معمار ترتدي الشورت على السجادة الحمراء

سلافة معمار ترتدي الشورت على السجادة الحمراء

لماذا تعشق النساء رشدي أباظة؟ شقيقته كشفت السر

لماذا تعشق النساء رشدي أباظة؟ شقيقته كشفت السر

سلمى حايك لم تكن جميلة قبل عملية أنفها.. شاهد كيف كان شكلها

سلمى حايك لم تكن جميلة قبل عملية أنفها.. شاهد كيف كان شكلها

فيفي عبده تثير الجدل بجرأتها وارتدائها تنورة قصيرة لا تُناسب سنها

فيفي عبده تثير الجدل بجرأتها وارتدائها تنورة قصيرة لا تُناسب سنها

والد حلا الترك يُزيل الورم السرطاني.. هذا مكانه

والد حلا الترك يُزيل الورم السرطاني.. هذا مكانه

&#34;نشر ثم حذف&#34;.. هذا هو شعار حلا شيحة هذه الأيام

"نشر ثم حذف".. هذا هو شعار حلا شيحة هذه الأيام

وفاة الممثل المصري زناتي حسني بعد رحيل والده بثلاثة أيام

وفاة الممثل المصري زناتي حسني بعد رحيل والده بثلاثة أيام

شاهد آخر ما نشرت تارة فارس ‎قبل اغتيالها بـ 3 رصاصات

شاهد آخر ما نشرت تارة فارس ‎قبل اغتيالها بـ 3 رصاصات

عربي

الأمم المتحدة تسمي أكبر قاعاتها في سويسرا بـ &#34;السعودية&#34;

الأمم المتحدة تسمي أكبر قاعاتها في سويسرا بـ "السعودية"

عرض من إسرائيل لسوريا حول القنيطرة

عرض من إسرائيل لسوريا حول القنيطرة

سيول في ليبيا والجزائر.. تقتل أشخاص وتهدم منازل

سيول في ليبيا والجزائر.. تقتل أشخاص وتهدم منازل

بسبب المرأة.. مجلس الشورى السعودي يُخالف رغبات &#34;محمد بن سلمان&#34;

بسبب المرأة.. مجلس الشورى السعودي يُخالف رغبات "محمد بن سلمان"