دولي

كوريا الجنوبية تتسلم رفات 64 جنديًا قتلوا في الحرب الكورية

كوريا الجنوبية تتسلم رفات 64 جنديًا قتلوا في الحرب الكورية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تسلّمت كويا الجنوبية، من الولايات المتحدة الأمريكية، رفات 64 من جنودها الذين قتلوا أثناء الحرب الكورية في الشطر الشمالي من شبه الجزيرة، وسط مراسم في قاعدة بيرل هاربر هيكام في هاواي الأميركية.

وأقامت وكالة (محاسبة أسرى الحرب والمفقودين في المعارك) التابعة لوزارة الدفاع الأميركية أمس الخميس، مراسم تسليم الرفات بحضور وفد جنوبي رفيع برئاسة وزير الدفاع سو جو-سوك.

وقالت الوكالة: إن رفات الجنود الـ64، عثر عليه في عملية تنقيب مشتركة نفذت بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في الفترة بين 1996 و2005 في الأراضي الشمالية.

وأضافت أن الفرق المختصة في وزارة الدفاع الجنوبية ونظيرتها الأميركية أجرت عمليات تحديد هوية أصحاب الرفات الشهر الماضي وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن الرفات يعود لـ64 جنديا كوريا جنوبيا.

وأشار نائب رئيس الوكالة جون كريتز إلى أن "إعادة الرفات، تأتي بعد مرور شهرين من استلام رفات 55 جنديا أميركيا من كوريا الشمالية في الأول من آب/ أغسطس الماضي

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