أردوغان يشن هجومًا جديدًا على ادارة ترامب

رام الله - دنيا الوطنشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجومًا حادًا جديدًا على ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب الملف السوري.وقال أردوغان، وفق صحيفة (حرييت) التركية: إن الولايات المتحدة لم تلتزم بالجدول الزمني المتفق عليه لانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة منبج في شمال سوريا.وأضاف أردوغان: أن وحدات حماية الشعب لا تزال في منبج، واتهم الولايات المتحدة بعدم الالتزام بتعهداتها بموجب خارطة الطريق المتفق عليها في حزيران/ يونيو.وتابع: "لم تلتزم الولايات المتحدة بكل تأكيد بالجدول الزمني المتفق عليه في خارطة الطريق الخاصة بمنبج، ولم تغادر وحدات حماية الشعب المنطقة. أصحاب الأرض الحقيقيون لم يستقروا فيها بعد"، مضيفًا: "الولايات المتحدة لم تفِ بتعهداتها".يشار إلى أنه بموجب اتفاق بين الدولتين في حزيران، تقوم القوات التركية والأميركية حالياً بدوريات في منبج لإخراج مقاتلي وحدات حماية الشعب منها.وتعتبر تركيا الوحدات منظمة إرهابية على صلة بمقاتلين أكراد ينشطون على أراضيها.