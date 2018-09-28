زلزال يضرب جزيرة "سولاويسي" في إندونيسيا

رام الله - دنيا الوطنأكدت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء، أن زلزالا ضرب جزيرة سولاويسي، اليوم الجمعة، لكن لم يصدر أي إنذار من أمواج مد (تسونامي).وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة ووقع على عمق 18 كيلومترا تقريبا. وفقا لوكالة (رويترز).وتقع إندونيسيا في منطقة "حلقة النار" في المحيط الهادي وتكثر فيها الزلازل، وفي عام 2004 لقي 226 ألف شخص حتفهم، منهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا وحدها، بسبب أمواج مد عاتية اجتاحت 13 دولة بعد زلزال كبير.