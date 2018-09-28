الرئيس عباس يلتقي بوزير خارجية روسيا.. ماذا ناقشا؟

رام الله - دنيا الوطناجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الامم المتحدة، مساء امس الخميس، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وأطلع الرئيس عباس، وزير الخارجية الروسي، على آخر مستجدات الاوضاع السياسية في ظل انسداد العملية السياسية، والاوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وممارساته العدوانية بحق أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى القرارات الأميركية المدمرة لعملية السلام.وجرى تبادل الآراء، حول الدور الروسي والدول المعنية، من أجل الخروج من هذا الوضع غير القابل للاستمرار، والتذكير بخطة السلام التي طرحها الرئيس في مجلس الأمن، الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام.بدوره أكد الوزير لافروف، موقف بلاده لداعم لتحقيق السلام، واهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، وفق الوكالة الرسمية (وفا).وحضر الاجتماع، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور.