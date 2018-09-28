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سيول في ليبيا والجزائر.. تقتل أشخاص وتهدم منازل

سيول في ليبيا والجزائر.. تقتل أشخاص وتهدم منازل
جانب من السيول
رام الله - دنيا الوطن
تسببت السيول المصاحبة للأمطار الغزيرة بمقتل شخصين على الأقل في ليبيا، وتدمير أكثر من 20 منزلا في الجزائر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية في البلدين، اليوم الجمعة.

وقالت قناة (سكاي نيوز): إن شخصين كانا يرعيان الأغنام جرفتهما السيول في منطقة المخيلي (175 كلم جنوب غرب طبرق) شمال شرقي البلاد، من جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تشهد فيها منطقة المخيلي سقوط أمطار غزيرة بهذه الكثافة منذ 28 عاما، وأدت الأمطار إلى إغراق عدد كبير من منازل الصفيح وإغلاق الطرق وانقطاع الكهرباء.

إلى ذلك، تسببت الأمطار التي تساقطت مساء الخميس على مدينة أدرار وضواحيها جنوب غربي الجزائر بانهيار 20 منزلا، وفق ما ذكرت صحيفة (الخبر) الجزائرية.

وقالت الصحيفة إن العشرات تضرروا بشكل مباشر بسبب سوء الأحوال الجوية في المدينة، وشكلت البلدية خلية أزمة لمساعدة المتضررين وإجلائهم عن بيوتهم المدمرة.

ولجأت العائلات التي فقدت منازلها من جراء السيول إلى بعض المدارس، في حين تواصل السلطات الحكومية إحصاء الخسائر والمتضررين بالتعاون فرق الدفاع المدني.

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