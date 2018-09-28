شؤون فلسطينية

بعد انتخاب "النخالة" أمينًا عامًا للجهاد الإسلامي.. الحركة تُعلن عن أعضاء مكتبها السياسي

بعد انتخاب "النخالة" أمينًا عامًا للجهاد الإسلامي.. الحركة تُعلن عن أعضاء مكتبها السياسي
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، انتخاب زياد النخالة أميناً عاماً للحركة خلفاً للدكتور رمضان شلح، الذي يعاني من وعكة صحية.

وكشف داوود شهاب، المتحدث باسم حركة الجهاد، خلال مؤتمر صحفي شرقي مدينة غزة، عن نتائج انتخاب المكتب السياسي للحركة في الداخل والخارج مؤكداً أن نسبة التصويت كانت عالية جداً حيث بلغت 99.3%.

وأشار إلى أن أعضاء المكتب السياسي هم: (أكرم العجوري، الدكتور محمد الهندي، الدكتور يوسف الحساينة، الدكتور وليد القططي، الأستاذ محمد حميد، الدكتور أنور أبو طه، الأستاذ عبد العزيز الميناوي، نافذ عزام، خالد البطش).

وأكد شهاب أن هناك عدد أخر من المنتخبين في المكتب السياسي هم داخل سجون الاحتلال ولن يتم الإفصاح عن أسمائهم خشية على ملاحقتهم الأمنية، اضافة إلى أنه لم يُعلن أسماء الأعضاء في مناطق القدس، والضفة الغربية، والداخل الفلسطيني.

 

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