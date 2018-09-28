شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق "خلة حمد" في الأغوار الشمالية ويعلنها منطقة عسكرية

الاحتلال يغلق "خلة حمد" في الأغوار الشمالية ويعلنها منطقة عسكرية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قوات الاحتلال، المنطقة العليا من "خلة حمد"، والقريبة من تجمع استيطاني بني قبل سنتين، منطقة عسكرية مغلقة.

وأوضح الناشط الحقوقي عارف دراغمة، أن الاحتلال أعلن "خلة حمد" كمنطقة عسكرية مغلقة من الساعة الثامنة، وحتى السادسة من مساء اليوم الجمعة.

وأشار إلى أن المستوطنين يتجولون منذ الصباح في المنطقة تحت حماية قوات الاحتلال المرافقة لهم.

يشار إلى أن المستوطنين بشكل متكرر يتجولون في هذه المنطقة بحماية الاحتلال، ويمنعون الفلسطينيين من الرعي بمواشيهم في المراعي القريبة، بحسب الوكالة الرسمية (وفا).

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