بدءًا من الغد.. سلطات الاحتلال تُعيد فرض الطوق الأمني على الضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال، أن طوقا أمنيا سيفرض مجددا على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة ابتداء من بعد منتصف ليل السبت حتى بعد منتصف ليل الاثنين الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مع قرب نهاية عيد العرش لدى الإسرائيليين.وفرض جيش الاحتلال الإغلاق مع بداية العيد المشار اليه في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في قطاع غزة، وفي الثالث والعشرين منه في الضفة الغربية.وسيعمل معبر الكرامة يوم الأحد من الساعة الثامنة حتى العاشرة والنصف صباحا، وفي يوم الاثنين وهو آخر أيام عيد العرش من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء.