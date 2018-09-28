عاجل

  • شهاب: تم وضع اللوائح الداخلية لحركة الجهاد الإسلامي

  • شهاب: بدأت انتخابات حركة الجهاد الإسلامي منذ سنة باشراف الدكتور رمضان شلح

مباشر | حركة الجهاد الإسلامي تُعلن عن أعضاء مكتبها السياسي الجديد

شؤون فلسطينية

بدءًا من الغد.. سلطات الاحتلال تُعيد فرض الطوق الأمني على الضفة وغزة

بدءًا من الغد.. سلطات الاحتلال تُعيد فرض الطوق الأمني على الضفة وغزة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال، أن طوقا أمنيا سيفرض مجددا على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة ابتداء من بعد منتصف ليل السبت حتى بعد منتصف ليل الاثنين الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مع قرب نهاية عيد العرش لدى الإسرائيليين.

وفرض جيش الاحتلال الإغلاق مع بداية العيد المشار اليه في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في قطاع غزة، وفي الثالث والعشرين منه في الضفة الغربية.

وسيعمل معبر الكرامة يوم الأحد من الساعة الثامنة حتى العاشرة والنصف صباحا، وفي يوم الاثنين وهو آخر أيام عيد العرش من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يغلق &#34;خلة حمد&#34; في الأغوار الشمالية ويعلنها منطقة عسكرية

الاحتلال يغلق "خلة حمد" في الأغوار الشمالية ويعلنها منطقة عسكرية

الفلسطينيون يستعدون لجمعة &#34;انتفاضة الأقصى&#34;

الفلسطينيون يستعدون لجمعة "انتفاضة الأقصى"

ردًا على ترامب.. ليبرمان: لا تهمني الدولة الفلسطينية أنا مهتم بالدولة اليهودية

ردًا على ترامب.. ليبرمان: لا تهمني الدولة الفلسطينية أنا مهتم بالدولة اليهودية

الحمد الله: حماس رفضت إدماج موظفيها مع موظفي السلطة

الحمد الله: حماس رفضت إدماج موظفيها مع موظفي السلطة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

الطقس: جو حار نسبياً وارتفاع بحدود 3 درجات

الطقس: جو حار نسبياً وارتفاع بحدود 3 درجات

فارس: استهداف الحركة الأسيرة اليوم أعلى مما كان عليه قبل (30) عاماً

فارس: استهداف الحركة الأسيرة اليوم أعلى مما كان عليه قبل (30) عاماً

عريقات: إنشاد السلام يتطلب الاعتراف بالقانون الدولي وحق شعبنا في تقرير مصيره

عريقات: إنشاد السلام يتطلب الاعتراف بالقانون الدولي وحق شعبنا في تقرير مصيره

التعليقات

الدنيا حكايات

الطائرة الروسية بداية الأزمة

الطائرة الروسية بداية الأزمة

شؤون فلسطينية

فارس: استهداف الحركة الأسيرة اليوم أعلى مما كان عليه قبل (30) عاماً

فارس: استهداف الحركة الأسيرة اليوم أعلى مما كان عليه قبل (30) عاماً

عريقات: إنشاد السلام يتطلب الاعتراف بالقانون الدولي وحق شعبنا في تقرير مصيره

عريقات: إنشاد السلام يتطلب الاعتراف بالقانون الدولي وحق شعبنا في تقرير مصيره

رصاص: الحكومة ماضية للوصول بخدماتها التعليمية لكل مواطنة ومواطن وفي كل شبر بالوطن

رصاص: الحكومة ماضية للوصول بخدماتها التعليمية لكل مواطنة ومواطن وفي كل شبر بالوطن

مجدلاني: تصريحات ترامب الاخيرة لا تمت للواقع ولا تؤخذ بجدية

مجدلاني: تصريحات ترامب الاخيرة لا تمت للواقع ولا تؤخذ بجدية

أبو مجاهد: مصر ستبدأ بإجراء حوارات استراتيجية مُعمقة مع الفصائل

أبو مجاهد: مصر ستبدأ بإجراء حوارات استراتيجية مُعمقة مع الفصائل

فيديو: أبو سعدة: الوضع في الأراضي الفلسطينية قابل للانفجار

فيديو: أبو سعدة: الوضع في الأراضي الفلسطينية قابل للانفجار

اللواء أبو بكر: حكومة إسرائيل شكلت لجنة للتضييق على الأسرى والسجون على حافة الانفجار

اللواء أبو بكر: حكومة إسرائيل شكلت لجنة للتضييق على الأسرى والسجون على حافة الانفجار

حمد: الرئيس أخبر العالم أن الحقوق الفلسطينية ليست للمساومة

حمد: الرئيس أخبر العالم أن الحقوق الفلسطينية ليست للمساومة

منوعات

سلافة معمار ترتدي الشورت على السجادة الحمراء

سلافة معمار ترتدي الشورت على السجادة الحمراء

لماذا تعشق النساء رشدي أباظة؟ شقيقته كشفت السر

لماذا تعشق النساء رشدي أباظة؟ شقيقته كشفت السر

سلمى حايك لم تكن جميلة قبل عملية أنفها.. شاهد كيف كان شكلها

سلمى حايك لم تكن جميلة قبل عملية أنفها.. شاهد كيف كان شكلها

فيفي عبده تثير الجدل بجرأتها وارتدائها تنورة قصيرة لا تُناسب سنها

فيفي عبده تثير الجدل بجرأتها وارتدائها تنورة قصيرة لا تُناسب سنها

والد حلا الترك يُزيل الورم السرطاني.. هذا مكانه

والد حلا الترك يُزيل الورم السرطاني.. هذا مكانه

&#34;نشر ثم حذف&#34;.. هذا هو شعار حلا شيحة هذه الأيام

"نشر ثم حذف".. هذا هو شعار حلا شيحة هذه الأيام

وفاة الممثل المصري زناتي حسني بعد رحيل والده بثلاثة أيام

وفاة الممثل المصري زناتي حسني بعد رحيل والده بثلاثة أيام

شاهد آخر ما نشرت تارة فارس ‎قبل اغتيالها بـ 3 رصاصات

شاهد آخر ما نشرت تارة فارس ‎قبل اغتيالها بـ 3 رصاصات

صور: مقتل وصيفة ملكة جمال العراق بهجوم مسلحين

صور: مقتل وصيفة ملكة جمال العراق بهجوم مسلحين

فيديو: الهام شاهين بموقف &#34;دلع&#34; مع ليلى علوي يشعل مواقع التواصل

فيديو: الهام شاهين بموقف "دلع" مع ليلى علوي يشعل مواقع التواصل

عربي

بسبب المرأة.. مجلس الشورى السعودي يُخالف رغبات &#34;محمد بن سلمان&#34;

بسبب المرأة.. مجلس الشورى السعودي يُخالف رغبات "محمد بن سلمان"

الجزائر: الحزب الحاكم يبحث سحب الثقة من رئيس البرلمان

الجزائر: الحزب الحاكم يبحث سحب الثقة من رئيس البرلمان

هادي: الحوثيون وكيل حرب لإيران وحزب الله

هادي: الحوثيون وكيل حرب لإيران وحزب الله

الجبير عن كندا: لسنا جمهورية موز اعتذروا واعثروا على كرة لعب أخرى وليس السعودية

الجبير عن كندا: لسنا جمهورية موز اعتذروا واعثروا على كرة لعب أخرى وليس السعودية