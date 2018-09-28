الفلسطينيون يستعدون لجمعة "انتفاضة الأقصى"

رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، الجماهير الفلسطينية للمشاركة في مسيرات العودة اليوم الجمعة في جمعة أسمتها "انتفاضة الأقصى" احياء لذكراها الثامنة عشر والتي تصادف اليوم الثامن عشر من أيلول/ سبتمبر.وقالت الهيئة: إن مسيرات العودة تأتي كتعبير وطني جامع وموحد في مواجهة مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية والتي كان الحصار والاغلاق والاستيطان والحواجز أدواتها النكدة للنيل من إرادة وصمود شعبنا في محاولة لإذلالة لدفعه للقبول بالحلول الأمريكية والإسرائيلية.وتابعت الهيئة الوطنية :"فالحصار الظالم الذي نتصدى له بوحدتنا الميدانية والذي نعيش فصوله في غزة منذ العام2006، والذي تسبب باستشهاد المئات من المرضي ومنع المواطنين من السفر، والالتحاق بأعمالهم ومنع الطلاب من الالتحاق بجامعاتهم التي انتسبوا اليها بالخارج، وتسبب كذلك في وقف المصانع والمشاغل والورش الصناعية".